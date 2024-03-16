16 марта 2024

В Курганской области перестали принимать избирателей

В поселке Отряд-Алабуга Курганской области явка составила 100%
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Избирательная комиссия в ДК Молодежи Пермь, выборы, топ, избирательный участок, голосование, бюллетень
Голосование завершилось из-за стопроцентной явки Фото:
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Избирательный участок села Отряд-Алабуга в Курганской области перестал принимать избирателей, так как явка составила 100%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«Выборы завершатся в 20:00, но избирательный участок в селе Отряд-Алабуга уже не принимает гостей, так как явка здесь составила 100%. Голосовали избиратели с чувством ответственности за выбор своего будущего», — сообщили в telegram-канале правительства.

Участники голосования достали гармошку, ожидая коллектив «Сударушка». Они завершили голосование с русскими народными песнями и частушками.

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Избирательный участок села Отряд-Алабуга в Курганской области перестал принимать избирателей, так как явка составила 100%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Выборы завершатся в 20:00, но избирательный участок в селе Отряд-Алабуга уже не принимает гостей, так как явка здесь составила 100%. Голосовали избиратели с чувством ответственности за выбор своего будущего», — сообщили в telegram-канале правительства. Участники голосования достали гармошку, ожидая коллектив «Сударушка». Они завершили голосование с русскими народными песнями и частушками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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