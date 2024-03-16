В Курганской области перестали принимать избирателей

Голосование завершилось из-за стопроцентной явки
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Избирательный участок села Отряд-Алабуга в Курганской области перестал принимать избирателей, так как явка составила 100%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.
«Выборы завершатся в 20:00, но избирательный участок в селе Отряд-Алабуга уже не принимает гостей, так как явка здесь составила 100%. Голосовали избиратели с чувством ответственности за выбор своего будущего», — сообщили в telegram-канале правительства.
Участники голосования достали гармошку, ожидая коллектив «Сударушка». Они завершили голосование с русскими народными песнями и частушками.
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