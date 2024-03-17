Площадки под бизнес в ЯНАО внесли на карту инвестиций. Скрин

На интерактивную карту инвестиций России внесли 126 площадок под бизнес в ЯНАО

18 марта 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На инвестиционной карте России, разработанной Минэкономразвития России, внесены 126 площадок под бизнес на Ямале. На карте можно найти готовые промплощадки, земельные участки для фермеров и строителей, а также предварительно оценить возможные рынки сбыта, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры, сообщают в департаменте экономики округа. «Минэкономразвития России разработало инвестиционную карту России https://invest.gov.ru. «Она уже введена в эксплуатацию и доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента экономики. Наполнением и обновлением инвестиционной карты занимаются в регионах. Так, на карту ЯНАО уже нанесены 126 готовых площадок с преференциальным режимом. Это земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства. Данные интерактивной карты позволяют также оценить уровень зарплат в округе, развитие основных отраслей, например, добывающей промышленности. «Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода», — поясняют в депэкономики. Карту разработали по запросу бизнеса, ее уже оценили представители «Деловой России», Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты РФ. Ранее URA.RU сообщало, что при покупке готового бизнеса в ЯНАО в феврале 2024 года наибольшим спросом среди жителей пользовались предприятия общественного питания, а также магазины и пункты выдачи заказов (ПВЗ). При этом средняя стоимость магазинов и ПВЗ составила 490 000 рублей. На карту ЯНАО уже нанесены 126 готовых площадок с преференциальным режимом. Это земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства. Фото: инвесткарта РФ https://invest.gov.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На инвестиционной карте России, разработанной Минэкономразвития России, внесены 126 площадок под бизнес на Ямале. На карте можно найти готовые промплощадки, земельные участки для фермеров и строителей, а также предварительно оценить возможные рынки сбыта, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры, сообщают в департаменте экономики округа. «Минэкономразвития России разработало инвестиционную карту России https://invest.gov.ru. «Она уже введена в эксплуатацию и доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента экономики. Наполнением и обновлением инвестиционной карты занимаются в регионах. Так, на карту ЯНАО уже нанесены 126 готовых площадок с преференциальным режимом. Это земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства. Данные интерактивной карты позволяют также оценить уровень зарплат в округе, развитие основных отраслей, например, добывающей промышленности. «Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода», — поясняют в депэкономики. Карту разработали по запросу бизнеса, ее уже оценили представители «Деловой России», Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты РФ. Ранее URA.RU сообщало, что при покупке готового бизнеса в ЯНАО в феврале 2024 года наибольшим спросом среди жителей пользовались предприятия общественного питания, а также магазины и пункты выдачи заказов (ПВЗ). При этом средняя стоимость магазинов и ПВЗ составила 490 000 рублей.