17 марта 2024

Площадки под бизнес в ЯНАО внесли на карту инвестиций. Скрин

На интерактивную карту инвестиций России внесли 126 площадок под бизнес в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект Фото:

На инвестиционной карте России, разработанной Минэкономразвития России, внесены 126 площадок под бизнес на Ямале. На карте можно найти готовые промплощадки, земельные участки для фермеров и строителей, а также предварительно оценить возможные рынки сбыта, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры, сообщают в департаменте экономики округа.

«Минэкономразвития России разработало инвестиционную карту России https://invest.gov.ru. «Она уже введена в эксплуатацию и доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента экономики.

Наполнением и обновлением инвестиционной карты занимаются в регионах. Так, на карту ЯНАО уже нанесены 126 готовых площадок с преференциальным режимом. Это земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства. Данные интерактивной карты позволяют также оценить уровень зарплат в округе, развитие основных отраслей, например, добывающей промышленности.

«Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода», — поясняют в депэкономики. Карту разработали по запросу бизнеса, ее уже оценили представители «Деловой России», Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что при покупке готового бизнеса в ЯНАО в феврале 2024 года наибольшим спросом среди жителей пользовались предприятия общественного питания, а также магазины и пункты выдачи заказов (ПВЗ). При этом средняя стоимость магазинов и ПВЗ составила 490 000 рублей.

https://invest.gov.ru.
На карту ЯНАО уже нанесены 126 готовых площадок с преференциальным режимом. Это земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства.
Фото:

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На инвестиционной карте России, разработанной Минэкономразвития России, внесены 126 площадок под бизнес на Ямале. На карте можно найти готовые промплощадки, земельные участки для фермеров и строителей, а также предварительно оценить возможные рынки сбыта, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры, сообщают в департаменте экономики округа. «Минэкономразвития России разработало инвестиционную карту России https://invest.gov.ru. «Она уже введена в эксплуатацию и доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента экономики. Наполнением и обновлением инвестиционной карты занимаются в регионах. Так, на карту ЯНАО уже нанесены 126 готовых площадок с преференциальным режимом. Это земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства. Данные интерактивной карты позволяют также оценить уровень зарплат в округе, развитие основных отраслей, например, добывающей промышленности. «Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода», — поясняют в депэкономики. Карту разработали по запросу бизнеса, ее уже оценили представители «Деловой России», Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты РФ. Ранее URA.RU сообщало, что при покупке готового бизнеса в ЯНАО в феврале 2024 года наибольшим спросом среди жителей пользовались предприятия общественного питания, а также магазины и пункты выдачи заказов (ПВЗ). При этом средняя стоимость магазинов и ПВЗ составила 490 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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