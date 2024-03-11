11 марта 2024

Жители ЯНАО начали скупать общепиты и ПВЗ

«Авито»: жители ЯНАО скупали в феврале 2024 года общепиты
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО спрос на общепиты составил 23% Фото:

При покупке готового бизнеса в ЯНАО в феврале 2024 года наибольшим спросом среди жителей пользовались предприятия общественного питания, а также магазины и пункты выдачи заказов (ПВЗ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».

«В ЯНАО на первом месте по спросу с показателем в 23% оказались предприятия общественного питания, например, продается блинная за 1,6 миллиона рублей. А магазины и пункты выдачи заказов расположились на второй строчке с долей спроса 18%», — рассказали в пресс-службе журналисту URA.RU. Там подчеркнули, что один из интересных вариантов стал магазин детской одежды и игрушек за 555 тысяч рублей.

При этом средняя стоимость магазинов и ПВЗ составила 490 000 рублей. На третьем месте по доле спроса в округе оказались автомойки и сервисы шиномонтажа — 7%, а средняя стоимость составила 4,5 миллиона рублей.

В компании «Авито» рассказали, что одним из самых перспективных и востребованных направлений на Ямале является гостиничный бизнес. Там отметили, что на платформе можно приобрести гостиничный комплекс за 25 миллионов рублей. Кроме того, имеет популярность кондитерские магазины и тренажерные залы.

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При покупке готового бизнеса в ЯНАО в феврале 2024 года наибольшим спросом среди жителей пользовались предприятия общественного питания, а также магазины и пункты выдачи заказов (ПВЗ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «В ЯНАО на первом месте по спросу с показателем в 23% оказались предприятия общественного питания, например, продается блинная за 1,6 миллиона рублей. А магазины и пункты выдачи заказов расположились на второй строчке с долей спроса 18%», — рассказали в пресс-службе журналисту URA.RU. Там подчеркнули, что один из интересных вариантов стал магазин детской одежды и игрушек за 555 тысяч рублей. При этом средняя стоимость магазинов и ПВЗ составила 490 000 рублей. На третьем месте по доле спроса в округе оказались автомойки и сервисы шиномонтажа — 7%, а средняя стоимость составила 4,5 миллиона рублей. В компании «Авито» рассказали, что одним из самых перспективных и востребованных направлений на Ямале является гостиничный бизнес. Там отметили, что на платформе можно приобрести гостиничный комплекс за 25 миллионов рублей. Кроме того, имеет популярность кондитерские магазины и тренажерные залы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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