Жители ЯНАО начали скупать общепиты и ПВЗ

«Авито»: жители ЯНАО скупали в феврале 2024 года общепиты

12 марта 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

В ЯНАО спрос на общепиты составил 23% Фото: Илья Московец © URA.RU При покупке готового бизнеса в ЯНАО в феврале 2024 года наибольшим спросом среди жителей пользовались предприятия общественного питания, а также магазины и пункты выдачи заказов (ПВЗ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «В ЯНАО на первом месте по спросу с показателем в 23% оказались предприятия общественного питания, например, продается блинная за 1,6 миллиона рублей. А магазины и пункты выдачи заказов расположились на второй строчке с долей спроса 18%», — рассказали в пресс-службе журналисту URA.RU. Там подчеркнули, что один из интересных вариантов стал магазин детской одежды и игрушек за 555 тысяч рублей. При этом средняя стоимость магазинов и ПВЗ составила 490 000 рублей. На третьем месте по доле спроса в округе оказались автомойки и сервисы шиномонтажа — 7%, а средняя стоимость составила 4,5 миллиона рублей. В компании «Авито» рассказали, что одним из самых перспективных и востребованных направлений на Ямале является гостиничный бизнес. Там отметили, что на платформе можно приобрести гостиничный комплекс за 25 миллионов рублей. Кроме того, имеет популярность кондитерские магазины и тренажерные залы.

При покупке готового бизнеса в ЯНАО в феврале 2024 года наибольшим спросом среди жителей пользовались предприятия общественного питания, а также магазины и пункты выдачи заказов (ПВЗ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «В ЯНАО на первом месте по спросу с показателем в 23% оказались предприятия общественного питания, например, продается блинная за 1,6 миллиона рублей. А магазины и пункты выдачи заказов расположились на второй строчке с долей спроса 18%», — рассказали в пресс-службе журналисту URA.RU. Там подчеркнули, что один из интересных вариантов стал магазин детской одежды и игрушек за 555 тысяч рублей. При этом средняя стоимость магазинов и ПВЗ составила 490 000 рублей. На третьем месте по доле спроса в округе оказались автомойки и сервисы шиномонтажа — 7%, а средняя стоимость составила 4,5 миллиона рублей. В компании «Авито» рассказали, что одним из самых перспективных и востребованных направлений на Ямале является гостиничный бизнес. Там отметили, что на платформе можно приобрести гостиничный комплекс за 25 миллионов рублей. Кроме того, имеет популярность кондитерские магазины и тренажерные залы.