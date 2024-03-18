Жителя Тюмени убили и спрятали в канаве под снегом

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Клипарт на тему судебное заседание. Курган , арест, судебное заседание, судебное дело
Обвиняемые пытались скрыться, но их поймали Фото:

В Тюмени двое мужчин в ходе пьяной ссоры убили своего знакомого, вывезли его тело в дачный кооператив, а там бросили в канаву и засыпали снегом. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по Тюменской области. Подозреваемые, которые пытались скрыться от следствия, взяты под стражу.

«По данным следствия, в ходе совместного распития алкоголя между двумя обвиняемыми и 37-летним потерпевшим произошел конфликт. Двое мужчин нанесли собутыльнику множественные удары по голове и телу. От полученных повреждений тюменец скончался на месте. Фигуранты погрузили тело в багажник авто и вывезли его в дачный кооператив, где в канаве засыпали убитого снегом», — рассказали силовики.

Преступление произошло 24 февраля. После содеянного мужчины разделились: 29-летний обвиняемый уехал из региона, а 61-летний фигурант скрывался на съемных квартирах. Поймали их в марте, сейчас мужчины находятся под арестом.

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В Тюмени двое мужчин в ходе пьяной ссоры убили своего знакомого, вывезли его тело в дачный кооператив, а там бросили в канаву и засыпали снегом. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по Тюменской области. Подозреваемые, которые пытались скрыться от следствия, взяты под стражу. «По данным следствия, в ходе совместного распития алкоголя между двумя обвиняемыми и 37-летним потерпевшим произошел конфликт. Двое мужчин нанесли собутыльнику множественные удары по голове и телу. От полученных повреждений тюменец скончался на месте. Фигуранты погрузили тело в багажник авто и вывезли его в дачный кооператив, где в канаве засыпали убитого снегом», — рассказали силовики. Преступление произошло 24 февраля. После содеянного мужчины разделились: 29-летний обвиняемый уехал из региона, а 61-летний фигурант скрывался на съемных квартирах. Поймали их в марте, сейчас мужчины находятся под арестом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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