В тюменском «Космосе» рассказали, что будет с театром после сноса здания

Тюменский театральный центр «Космос» ищет новую площадку для переезда

18 марта 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Здание центра с начала его работы планировали реконструировать или сносить, а рядом строить новое Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени театральный центр «Космос» ищет новую площадку, куда переедет после сноса здания на улице Республики. Об этом URA.RU рассказала руководитель художественного отдела театра Мария Хайбуллина. По ее словам, разговоры о сносе здания шли еще в 2016 году. «Пока что рассматриваем варианты, куда мы можем переехать. Но уже сейчас мы решили начинать постепенно создавать проекты. Что-то, что связано „с выходом вовне“: сайт-специфик, проекты, связанные с освоением городской среды, медиапространством. Это нужно для того, чтобы когда мы остались без площадки, это не стало травматично ни для жителей, ни для нас, чтобы мы и дальше могли транслировать свое творчество», — рассказала корреспонденту агентства Хайбуллина. Она также добавила, что «Космос» ведет переговоры с другими театрами, чтобы использовать их площадки. Мария отметила, что здание центра на Республики с начала его работы планировали реконструировать или сносить, а рядом строить новое. «Срок эксплуатации здания заканчивается. У нас часто возникают проблемы с канализацией, иногда с электричеством, ведь за 60 лет коммуникации не менялись. Это та вещь, которая постоянно нас беспокоит», — рассказала руководитель отдела. Ранее URA.RU писало, что на месте «Космоса» построят школу №7 и досуговый центр. Здания будут выполнены в едином стиле. Предполагается, что новое пространство будет почти в пять раз больше, чем существующее. Работы по проектированию объектов начнутся летом 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени театральный центр «Космос» ищет новую площадку, куда переедет после сноса здания на улице Республики. Об этом URA.RU рассказала руководитель художественного отдела театра Мария Хайбуллина. По ее словам, разговоры о сносе здания шли еще в 2016 году. «Пока что рассматриваем варианты, куда мы можем переехать. Но уже сейчас мы решили начинать постепенно создавать проекты. Что-то, что связано „с выходом вовне“: сайт-специфик, проекты, связанные с освоением городской среды, медиапространством. Это нужно для того, чтобы когда мы остались без площадки, это не стало травматично ни для жителей, ни для нас, чтобы мы и дальше могли транслировать свое творчество», — рассказала корреспонденту агентства Хайбуллина. Она также добавила, что «Космос» ведет переговоры с другими театрами, чтобы использовать их площадки. Мария отметила, что здание центра на Республики с начала его работы планировали реконструировать или сносить, а рядом строить новое. «Срок эксплуатации здания заканчивается. У нас часто возникают проблемы с канализацией, иногда с электричеством, ведь за 60 лет коммуникации не менялись. Это та вещь, которая постоянно нас беспокоит», — рассказала руководитель отдела. Ранее URA.RU писало, что на месте «Космоса» построят школу №7 и досуговый центр. Здания будут выполнены в едином стиле. Предполагается, что новое пространство будет почти в пять раз больше, чем существующее. Работы по проектированию объектов начнутся летом 2024 года.