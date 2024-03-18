18 марта 2024

Ремонт набережной после смертельного ДТП в Тюмени обойдется в полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария. Тюмень, дтп, авария
Молодой человек не справился с управлением арендованным авто и погиб Фото:

Восстановление спуска на Тюменскую набережную после смертельного ДТП, которое произошло 13 марта, обойдется по предварительным данным в 594 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу тюменской администрации сообщает портал «РБК Тюмень».

«Предварительная стоимость ремонта набережной, пострадавшей от вылетевшего на нее автомобиля, составляет 594.255,12 рублей. На набережной необходимо восстановить гранитное покрытие и поручни», — говорится в сообщении.

Известно, что разрушения планируют устранить в кратчайшие сроки. «До завершения следственных мероприятий и определения виновных лиц все повреждения будут устранены за счет бюджетных средств. При определении виновных лиц денежные средства будут взысканы в судебном порядке», — уточнили «РБК Тюмень» в городской администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что смертельное ДТП на набережной произошло рано утром 13 марта. Позже стало известно, что погибший арендовал китайский автомобиль у ООО «Новые решения».

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Восстановление спуска на Тюменскую набережную после смертельного ДТП, которое произошло 13 марта, обойдется по предварительным данным в 594 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу тюменской администрации сообщает портал «РБК Тюмень». «Предварительная стоимость ремонта набережной, пострадавшей от вылетевшего на нее автомобиля, составляет 594.255,12 рублей. На набережной необходимо восстановить гранитное покрытие и поручни», — говорится в сообщении. Известно, что разрушения планируют устранить в кратчайшие сроки. «До завершения следственных мероприятий и определения виновных лиц все повреждения будут устранены за счет бюджетных средств. При определении виновных лиц денежные средства будут взысканы в судебном порядке», — уточнили «РБК Тюмень» в городской администрации. Ранее URA.RU сообщало, что смертельное ДТП на набережной произошло рано утром 13 марта. Позже стало известно, что погибший арендовал китайский автомобиль у ООО «Новые решения».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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