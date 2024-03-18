Ремонт набережной после смертельного ДТП в Тюмени обойдется в полмиллиона рублей

Восстановление спуска на Тюменскую набережную после смертельного ДТП, которое произошло 13 марта, обойдется по предварительным данным в 594 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу тюменской администрации сообщает портал «РБК Тюмень».
«Предварительная стоимость ремонта набережной, пострадавшей от вылетевшего на нее автомобиля, составляет 594.255,12 рублей. На набережной необходимо восстановить гранитное покрытие и поручни», — говорится в сообщении.
Известно, что разрушения планируют устранить в кратчайшие сроки. «До завершения следственных мероприятий и определения виновных лиц все повреждения будут устранены за счет бюджетных средств. При определении виновных лиц денежные средства будут взысканы в судебном порядке», — уточнили «РБК Тюмень» в городской администрации.
Ранее URA.RU сообщало, что смертельное ДТП на набережной произошло рано утром 13 марта. Позже стало известно, что погибший арендовал китайский автомобиль у ООО «Новые решения».
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