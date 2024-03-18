Тюменца, спевшего на Красной площади, москвичи встретили с холодком

19 марта 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Свою песню про президента Путина тюменец спел на Красной площади Фото: Владимир Андреев © URA.RU Музыкант из Тюмени Никита Белов признался, что его рэп про президента Владимира Путина «Человек, который изменил все» московской публикой был встречен прохладно. Как рассказал URA.RU артист, это закономерно, так как он еще малознаком московской публике. «Мои ощущения даже сейчас на следующий день после выступления на Красной Площади, довольно трудно описать. Песню про президента „Человек, который изменил все“ публика встретила не сказать, чтобы прям тепло, но оно и понятно — я не Полина Гагарина, не Лепс и уж тем более не Владимир Владимирович», — рассказал URA.RU Никита Белов. Артист поблагодарил организаторов концерта за предоставленную возможность. После своего выступления в Москве Никита Белов отправился в Шерегеш учиться кататься на сноуборде. Ранее URA.RU писало, что песню о президенте Владимире Путине тюменец написал, вдохновившись фразой губернатора Тюменской области Александра Моора. Песню тюменца отметила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. 18 марта во время концерта «Россия, Крым, Севастополь: 10 лет в родной гавани» на Красной площади в Москве Никита Белов исполнил свой рэп перед всей страной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Музыкант из Тюмени Никита Белов признался, что его рэп про президента Владимира Путина «Человек, который изменил все» московской публикой был встречен прохладно. Как рассказал URA.RU артист, это закономерно, так как он еще малознаком московской публике. «Мои ощущения даже сейчас на следующий день после выступления на Красной Площади, довольно трудно описать. Песню про президента „Человек, который изменил все“ публика встретила не сказать, чтобы прям тепло, но оно и понятно — я не Полина Гагарина, не Лепс и уж тем более не Владимир Владимирович», — рассказал URA.RU Никита Белов. Артист поблагодарил организаторов концерта за предоставленную возможность. После своего выступления в Москве Никита Белов отправился в Шерегеш учиться кататься на сноуборде. Ранее URA.RU писало, что песню о президенте Владимире Путине тюменец написал, вдохновившись фразой губернатора Тюменской области Александра Моора. Песню тюменца отметила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. 18 марта во время концерта «Россия, Крым, Севастополь: 10 лет в родной гавани» на Красной площади в Москве Никита Белов исполнил свой рэп перед всей страной.