Песня тюменца посвящена главе государства
Бывший телеведущий тюменского ТВ Никита Белов исполнил свою песню «Человек, который изменил все» на Красной площади в Москве. Произведение посвящено президенту РФ Владимиру Путину. Выступление тюменца транслировали федеральные каналы.
Название песни было вдохновлено фразой губернатора Тюменской области Александра Моора. «Человек, который изменил все» — именно так глава региона высказался о президенте РФ Владимире Путине.
Белов исполнил песню во время концерта «Россия, Крым, Севастополь: 10 лет в родной гавани». Он прошел в Москве, на Красной площади.
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