Развлечения Интересное Тюменец спел песню про Путина на Красной площади в Москве. Видео 18 марта 2024 в 21:12 Размер текста - 17 + Песня тюменца посвящена главе государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший телеведущий тюменского ТВ Никита Белов исполнил свою песню «Человек, который изменил все» на Красной площади в Москве. Произведение посвящено президенту РФ Владимиру Путину. Выступление тюменца транслировали федеральные каналы. Название песни было вдохновлено фразой губернатора Тюменской области Александра Моора. «Человек, который изменил все» — именно так глава региона высказался о президенте РФ Владимире Путине. Белов исполнил песню во время концерта «Россия, Крым, Севастополь: 10 лет в родной гавани». Он прошел в Москве, на Красной площади. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывший телеведущий тюменского ТВ Никита Белов исполнил свою песню «Человек, который изменил все» на Красной площади в Москве. Произведение посвящено президенту РФ Владимиру Путину. Выступление тюменца транслировали федеральные каналы. Название песни было вдохновлено фразой губернатора Тюменской области Александра Моора. «Человек, который изменил все» — именно так глава региона высказался о президенте РФ Владимире Путине. Белов исполнил песню во время концерта «Россия, Крым, Севастополь: 10 лет в родной гавани». Он прошел в Москве, на Красной площади. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям