Тюменец спел песню про Путина на Красной площади в Москве. Видео

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Песня тюменца посвящена главе государства Фото:

Бывший телеведущий тюменского ТВ Никита Белов исполнил свою песню «Человек, который изменил все» на Красной площади в Москве. Произведение посвящено президенту РФ Владимиру Путину. Выступление тюменца транслировали федеральные каналы.

Название песни было вдохновлено фразой губернатора Тюменской области Александра Моора. «Человек, который изменил все» — именно так глава региона высказался о президенте РФ Владимире Путине.

Белов исполнил песню во время концерта «Россия, Крым, Севастополь: 10 лет в родной гавани». Он прошел в Москве, на Красной площади.

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Бывший телеведущий тюменского ТВ Никита Белов исполнил свою песню «Человек, который изменил все» на Красной площади в Москве. Произведение посвящено президенту РФ Владимиру Путину. Выступление тюменца транслировали федеральные каналы. Название песни было вдохновлено фразой губернатора Тюменской области Александра Моора. «Человек, который изменил все» — именно так глава региона высказался о президенте РФ Владимире Путине. Белов исполнил песню во время концерта «Россия, Крым, Севастополь: 10 лет в родной гавани». Он прошел в Москве, на Красной площади.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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