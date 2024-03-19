В ЯНАО возник дефицит рабочего персонала

20 марта 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

Спрос на сотрудников составил 27% Фото: Илья Московец © URA.RU В ЯНАО работодатели остро нуждаются в рабочем персонале. Спрос на таких сотрудников составил 27%. Об этом URA.RU рассказали специалисты HeadHunter. «В ЯНАО наибольший спрос приходится на вакансии с массовым подбором персонала. В число таких вакансий входят: „Рабочий персонал“ (27%), „Строительство“ (23%), „Производство, сервисное обслуживание“ (22%), „Продажи, обслуживание клиентов“ (19%), „Транспорт, логистика“ (17%)», — рассказали специалисты журналисту URA.RU. Категория персонала «рабочие» подразумевает наличие сотрудников, которые заняты созданием различных материальных ценностей: ремонтом, перевозкой пассажиров. Кроме того, в данную категорию входят дворники, уборщицы, охранники, курьеры и гардеробщики. В пресс-службе «Авито Работа» рассказали, что в ЯНАО в феврале 2024 года работодатели сильно нуждались в электромонтажниках, строителях и операторах. Количество вакансий в регионе больше всего выросло для электромонтажников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО работодатели остро нуждаются в рабочем персонале. Спрос на таких сотрудников составил 27%. Об этом URA.RU рассказали специалисты HeadHunter. «В ЯНАО наибольший спрос приходится на вакансии с массовым подбором персонала. В число таких вакансий входят: „Рабочий персонал“ (27%), „Строительство“ (23%), „Производство, сервисное обслуживание“ (22%), „Продажи, обслуживание клиентов“ (19%), „Транспорт, логистика“ (17%)», — рассказали специалисты журналисту URA.RU. Категория персонала «рабочие» подразумевает наличие сотрудников, которые заняты созданием различных материальных ценностей: ремонтом, перевозкой пассажиров. Кроме того, в данную категорию входят дворники, уборщицы, охранники, курьеры и гардеробщики. В пресс-службе «Авито Работа» рассказали, что в ЯНАО в феврале 2024 года работодатели сильно нуждались в электромонтажниках, строителях и операторах. Количество вакансий в регионе больше всего выросло для электромонтажников.