19 марта 2024

В ЯНАО возник дефицит рабочего персонала

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, движение, общественный транспорт, водитель трамвая, трамвай, разговор запрещен
Спрос на сотрудников составил 27% Фото:

В ЯНАО работодатели остро нуждаются в рабочем персонале. Спрос на таких сотрудников составил 27%. Об этом URA.RU рассказали специалисты HeadHunter.

«В ЯНАО наибольший спрос приходится на вакансии с массовым подбором персонала. В число таких вакансий входят: „Рабочий персонал“ (27%), „Строительство“ (23%), „Производство, сервисное обслуживание“ (22%), „Продажи, обслуживание клиентов“ (19%), „Транспорт, логистика“ (17%)», — рассказали специалисты журналисту URA.RU.

Категория персонала «рабочие» подразумевает наличие сотрудников, которые заняты созданием различных материальных ценностей: ремонтом, перевозкой пассажиров. Кроме того, в данную категорию входят дворники, уборщицы, охранники, курьеры и гардеробщики.

В пресс-службе «Авито Работа» рассказали, что в ЯНАО в феврале 2024 года работодатели сильно нуждались в электромонтажниках, строителях и операторах. Количество вакансий в регионе больше всего выросло для электромонтажников.

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В ЯНАО работодатели остро нуждаются в рабочем персонале. Спрос на таких сотрудников составил 27%. Об этом URA.RU рассказали специалисты HeadHunter. «В ЯНАО наибольший спрос приходится на вакансии с массовым подбором персонала. В число таких вакансий входят: „Рабочий персонал“ (27%), „Строительство“ (23%), „Производство, сервисное обслуживание“ (22%), „Продажи, обслуживание клиентов“ (19%), „Транспорт, логистика“ (17%)», — рассказали специалисты журналисту URA.RU. Категория персонала «рабочие» подразумевает наличие сотрудников, которые заняты созданием различных материальных ценностей: ремонтом, перевозкой пассажиров. Кроме того, в данную категорию входят дворники, уборщицы, охранники, курьеры и гардеробщики. В пресс-службе «Авито Работа» рассказали, что в ЯНАО в феврале 2024 года работодатели сильно нуждались в электромонтажниках, строителях и операторах. Количество вакансий в регионе больше всего выросло для электромонтажников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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