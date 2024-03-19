Власти Целинного муниципального округа (Курганская область) приняли решение сдвинуть рабочие часы по уборке снега на вечер. Об этом говорится в паблике муниципалитета.
«Глава округа [Петр Скоробогатов] предложил сдвинуть режим работы МКУ на вечернее время, когда снег максимально подтаивает, и его можно убрать», — говорится в сообществе администрации Целинного муниципального округа соцсети «ВКонтакте». График для рабочих ввели с 20 марта.
Такие меры ввели, так как утренняя и дневная температура пока не позволяет убрать застывший снег с дорог. К вечеру корка подтаивает, и его становится убирать легче. «В настоящее время силами МКУ прочищены почти все водопропускные трубы, проводятся мероприятия по спуску воды с проезжей части.», — сообщает администрация.
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