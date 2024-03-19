19 марта 2024

В курганском округе будут работать вечерами, чтобы убрать снежные завалы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, снег, двор, зима, мксм, вывоз снега, снег во дворе, уборка снега, мини погрузчик
В курганском округе снег будут убирать по вечерам Фото:

Власти Целинного муниципального округа (Курганская область) приняли решение сдвинуть рабочие часы по уборке снега на вечер. Об этом говорится в паблике муниципалитета.

«Глава округа [Петр Скоробогатов] предложил сдвинуть режим работы МКУ на вечернее время, когда снег максимально подтаивает, и его можно убрать», — говорится в сообществе администрации Целинного муниципального округа соцсети «ВКонтакте». График для рабочих ввели с 20 марта.

Такие меры ввели, так как утренняя и дневная температура пока не позволяет убрать застывший снег с дорог. К вечеру корка подтаивает, и его становится убирать легче. «В настоящее время силами МКУ прочищены почти все водопропускные трубы, проводятся мероприятия по спуску воды с проезжей части.», — сообщает администрация.

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В Целинном округе Курганской области муниципальные рабочие будут убирать снег с улиц по вечерам

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Власти Целинного муниципального округа (Курганская область) приняли решение сдвинуть рабочие часы по уборке снега на вечер. Об этом говорится в паблике муниципалитета. «Глава округа [Петр Скоробогатов] предложил сдвинуть режим работы МКУ на вечернее время, когда снег максимально подтаивает, и его можно убрать», — говорится в сообществе администрации Целинного муниципального округа соцсети «ВКонтакте». График для рабочих ввели с 20 марта. Такие меры ввели, так как утренняя и дневная температура пока не позволяет убрать застывший снег с дорог. К вечеру корка подтаивает, и его становится убирать легче. «В настоящее время силами МКУ прочищены почти все водопропускные трубы, проводятся мероприятия по спуску воды с проезжей части.», — сообщает администрация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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