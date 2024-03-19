В курганском округе будут работать вечерами, чтобы убрать снежные завалы. Фото

20 марта 2024 в 09:57 Размер текста - 17 +

В курганском округе снег будут убирать по вечерам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Целинного муниципального округа (Курганская область) приняли решение сдвинуть рабочие часы по уборке снега на вечер. Об этом говорится в паблике муниципалитета. «Глава округа [Петр Скоробогатов] предложил сдвинуть режим работы МКУ на вечернее время, когда снег максимально подтаивает, и его можно убрать», — говорится в сообществе администрации Целинного муниципального округа соцсети «ВКонтакте». График для рабочих ввели с 20 марта. Такие меры ввели, так как утренняя и дневная температура пока не позволяет убрать застывший снег с дорог. К вечеру корка подтаивает, и его становится убирать легче. «В настоящее время силами МКУ прочищены почти все водопропускные трубы, проводятся мероприятия по спуску воды с проезжей части.», — сообщает администрация. В Целинном округе Курганской области муниципальные рабочие будут убирать снег с улиц по вечерам VK Администрация Целинного муниципального округа Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Целинного муниципального округа (Курганская область) приняли решение сдвинуть рабочие часы по уборке снега на вечер. Об этом говорится в паблике муниципалитета. «Глава округа [Петр Скоробогатов] предложил сдвинуть режим работы МКУ на вечернее время, когда снег максимально подтаивает, и его можно убрать», — говорится в сообществе администрации Целинного муниципального округа соцсети «ВКонтакте». График для рабочих ввели с 20 марта. Такие меры ввели, так как утренняя и дневная температура пока не позволяет убрать застывший снег с дорог. К вечеру корка подтаивает, и его становится убирать легче. «В настоящее время силами МКУ прочищены почти все водопропускные трубы, проводятся мероприятия по спуску воды с проезжей части.», — сообщает администрация.