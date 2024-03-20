Рабочие курганских крупных заводов не могут попасть на работу из-за автобусов

20 марта 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

МКУ «Транспортное управление» считает, что 20 автобусов достаточно для разгрузки потока на маршрутах до заводов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские заводчане пожаловались, что утром сложно уехать на работу с остановки «Вокзал» до района, где расположились предприятия АО «НПО Курганприбор», АО «СКТБ Курганприбор», завод «Кургандормаш», а также автобусный завод. Об этом URA.RU сообщил читатель, из числа местных жителей, которые работают в данном районе. «В рабочие дни утром с 7:00 до 7:30 очень трудно уехать на работу с остановки „Вокзал“ до адреса Автозаводская, 1а. В данном районе находятся несколько крупных предприятий. Автобусы приходят полные, и люди на следующих остановках не могут даже зайти в салон», — рассказал читатель. Также, он сообщил, что хотел бы, чтобы в указанное время были добавлены маршруты. По словам читателя, с такой проблемой и предложением он обращался в МКУ «Транспортное управление». Транспортники ответили курганцу, что в указанном направлении следуют муниципальные маршруты №№ 29, 32, 319 общим количеством подвижного состава 20 единиц. По данным «Транспортного управления», такого количества автобусов достаточно для обслуживания сложившегося здесь пассажиропотока. Объяснило управление это тем, что большинство предприятий и организаций имеют режим работы с 8:00 до 17:00 часов, поэтому население, которое пользуется общественным транспортом, выходит на остановки примерно в одно время, чтобы успеть приехать на работу. Также, как рассказал читатель, управление отметило, что создать комфортные условия в часы «пик» для всех пассажиров невозможно. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Кургана. Оперативно получить ответ не удалось. Он будет добавлен после получения. Ранее URA.RU писало, что во втором квартале года курганские власти расскажут депутатам о результатах проведения транспортной реформы. Жалоб на транспорт после реформы, по информации депутата Камшилова, много. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские заводчане пожаловались, что утром сложно уехать на работу с остановки «Вокзал» до района, где расположились предприятия АО «НПО Курганприбор», АО «СКТБ Курганприбор», завод «Кургандормаш», а также автобусный завод. Об этом URA.RU сообщил читатель, из числа местных жителей, которые работают в данном районе. «В рабочие дни утром с 7:00 до 7:30 очень трудно уехать на работу с остановки „Вокзал“ до адреса Автозаводская, 1а. В данном районе находятся несколько крупных предприятий. Автобусы приходят полные, и люди на следующих остановках не могут даже зайти в салон», — рассказал читатель. Также, он сообщил, что хотел бы, чтобы в указанное время были добавлены маршруты. По словам читателя, с такой проблемой и предложением он обращался в МКУ «Транспортное управление». Транспортники ответили курганцу, что в указанном направлении следуют муниципальные маршруты №№ 29, 32, 319 общим количеством подвижного состава 20 единиц. По данным «Транспортного управления», такого количества автобусов достаточно для обслуживания сложившегося здесь пассажиропотока. Объяснило управление это тем, что большинство предприятий и организаций имеют режим работы с 8:00 до 17:00 часов, поэтому население, которое пользуется общественным транспортом, выходит на остановки примерно в одно время, чтобы успеть приехать на работу. Также, как рассказал читатель, управление отметило, что создать комфортные условия в часы «пик» для всех пассажиров невозможно. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Кургана. Оперативно получить ответ не удалось. Он будет добавлен после получения. Ранее URA.RU писало, что во втором квартале года курганские власти расскажут депутатам о результатах проведения транспортной реформы. Жалоб на транспорт после реформы, по информации депутата Камшилова, много.