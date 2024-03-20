Тюменский топ-силовик не раскрыл депутатам масштаб дефицита кадров в УМВД

Замначальника тюменского УМВД Вячеслав Шуляк отказался раскрывать депутатам масштаб дефицита кадров в ведомстве. Парламентарии из заксобрания задали ему вопрос на заседании комитета.
«Некомплект кадров существует. Основные направления — это подразделение патрульно-постовой службы, подразделение участковых уполномоченных полиции. Общий некомплект я в настоящее время не поясню, отдельно в ваш адрес направим информацию», — ответил Шуляк задавшему вопрос депутату.
Инсайдеры URA.RU предполагают, что ответ силовика свидетельствует о кадровых проблемах в организации. По словам собеседников агентства, в совокупности УМВД может не хватать до 30% сотрудников.
Агентство направило запрос ва УМВД по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в тюменской полиции не хватает следователей, инспекторов ДПС и участковых. В 2021 году замглавы тюменского УМВД также заявлял о кадровом голоде в полиции
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