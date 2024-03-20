Тюменский топ-силовик не раскрыл депутатам масштаб дефицита кадров в УМВД

Тюменский силовик Шуляк не стал раскрывать процент некомплекта в УМВД

20 марта 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Дефицит кадров в тюменском УМВД может достигать 30% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замначальника тюменского УМВД Вячеслав Шуляк отказался раскрывать депутатам масштаб дефицита кадров в ведомстве. Парламентарии из заксобрания задали ему вопрос на заседании комитета. «Некомплект кадров существует. Основные направления — это подразделение патрульно-постовой службы, подразделение участковых уполномоченных полиции. Общий некомплект я в настоящее время не поясню, отдельно в ваш адрес направим информацию», — ответил Шуляк задавшему вопрос депутату. Инсайдеры URA.RU предполагают, что ответ силовика свидетельствует о кадровых проблемах в организации. По словам собеседников агентства, в совокупности УМВД может не хватать до 30% сотрудников. Агентство направило запрос ва УМВД по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что в тюменской полиции не хватает следователей, инспекторов ДПС и участковых. В 2021 году замглавы тюменского УМВД также заявлял о кадровом голоде в полиции Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замначальника тюменского УМВД Вячеслав Шуляк отказался раскрывать депутатам масштаб дефицита кадров в ведомстве. Парламентарии из заксобрания задали ему вопрос на заседании комитета. «Некомплект кадров существует. Основные направления — это подразделение патрульно-постовой службы, подразделение участковых уполномоченных полиции. Общий некомплект я в настоящее время не поясню, отдельно в ваш адрес направим информацию», — ответил Шуляк задавшему вопрос депутату. Инсайдеры URA.RU предполагают, что ответ силовика свидетельствует о кадровых проблемах в организации. По словам собеседников агентства, в совокупности УМВД может не хватать до 30% сотрудников. Агентство направило запрос ва УМВД по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что в тюменской полиции не хватает следователей, инспекторов ДПС и участковых. В 2021 году замглавы тюменского УМВД также заявлял о кадровом голоде в полиции