Тюменский топ-силовик не раскрыл депутатам масштаб дефицита кадров в УМВД

Тюменский силовик Шуляк не стал раскрывать процент некомплекта в УМВД
© Служба новостей «URA.RU»
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Судейская коллегия. Курган, депутат, чиновники
Дефицит кадров в тюменском УМВД может достигать 30% Фото:

Замначальника тюменского УМВД Вячеслав Шуляк отказался раскрывать депутатам масштаб дефицита кадров в ведомстве. Парламентарии из заксобрания задали ему вопрос на заседании комитета.

«Некомплект кадров существует. Основные направления — это подразделение патрульно-постовой службы, подразделение участковых уполномоченных полиции. Общий некомплект я в настоящее время не поясню, отдельно в ваш адрес направим информацию», — ответил Шуляк задавшему вопрос депутату.

Инсайдеры URA.RU предполагают, что ответ силовика свидетельствует о кадровых проблемах в организации. По словам собеседников агентства, в совокупности УМВД может не хватать до 30% сотрудников.

Агентство направило запрос ва УМВД по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в тюменской полиции не хватает следователей, инспекторов ДПС и участковых. В 2021 году замглавы тюменского УМВД также заявлял о кадровом голоде в полиции

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Замначальника тюменского УМВД Вячеслав Шуляк отказался раскрывать депутатам масштаб дефицита кадров в ведомстве. Парламентарии из заксобрания задали ему вопрос на заседании комитета. «Некомплект кадров существует. Основные направления — это подразделение патрульно-постовой службы, подразделение участковых уполномоченных полиции. Общий некомплект я в настоящее время не поясню, отдельно в ваш адрес направим информацию», — ответил Шуляк задавшему вопрос депутату. Инсайдеры URA.RU предполагают, что ответ силовика свидетельствует о кадровых проблемах в организации. По словам собеседников агентства, в совокупности УМВД может не хватать до 30% сотрудников. Агентство направило запрос ва УМВД по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что в тюменской полиции не хватает следователей, инспекторов ДПС и участковых. В 2021 году замглавы тюменского УМВД также заявлял о кадровом голоде в полиции
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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