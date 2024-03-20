Политик из ЯНАО оскорбил бизнесвумен в споре из-за места для чума

Гостевые чумы в Тазовском стали причиной ссоры их владельцев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Член молодежного парламента ЯНАО Сергей Вануйто в грубой форме пообщался с предпринимательницей из Тазовского района. Конфликт произошел после получения Вануйто бюджетного контракта по установке чумов на районном праздновании Дня оленевода. Елена Тибичи, вторая участница спора, — выложила переписку на своей странице «ВКонтакте».

«Я тоже хотела поставить свои чумы, показать людям настоящую ненецкую кухню, но мне не дают этого сделать. Вануйто использует свое положение. Я рассказала об этом на своей странице, а он написал мне в личку, что я поплачусь за свои слова. Он хочет со мной лично встретиться, я не знаю зачем», — рассказала корреспонденту URA.RU Елена Тибичи.

Тибичи уверена, что причиной, по которой Вануйто получил бюджетный контракт, является его хорошие связи с местными чиновниками. Не так давно молодой политик вошел в состав правления районного филиала Ассоциации КМНС «Ямал-потомкам!» — ее председателем является депутат законодательного собрания ЯНАО Эдуард Яунгад.

Сергей Вануйто не стал подробно комментировать конфликт. «Определенные органы рассудят. Сейчас нечего сказать», — ответил Вануйто корреспонденту.

Ранее агентство рассказывало, что Сергей Вануйто представил регион на международном форуме в ООН. Тогда политик вместе депутатом Эдуардом Яунгадом посетили Нью-Йорк, чтобы рассказать о том, как живется коренным народам Ямала.