20 марта 2024

В ЯНАО спасатели не дали девушке покончить с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр здравоохранения Юрий Семенов на подстанции № 1 скорой медицинской помощи. Магнитогорск, фельдшер, скорая помошь
В Губкинском спасли девушку, которая хотела навредить своему здоровью Фото:

В Губкинском (ЯНАО) в экстренные службы поступил вызов от девушки, которая сообщила, что ей плохо, а дверь в квартиру закрыта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. По информации источников агентства в медицинских кругах, девушка пыталась покончить с собой.

«В экстренные службы, в том числе и спасателям, поступил вызов от жительницы Губкинского. Она сообщила, что ей плохо и она нуждается в помощи, а дверь в квартиру закрыта», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. По информации источников, девушка намеренно пыталась навредить своему здоровью.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного департамента здравоохранения. На момент публикации новости ответ не получен.

Работу экстренных служб очевидцы сняли на видео, которое разместили в социальной сети. Позже видео было удалено по просьбе родственников.

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В Губкинском (ЯНАО) в экстренные службы поступил вызов от девушки, которая сообщила, что ей плохо, а дверь в квартиру закрыта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. По информации источников агентства в медицинских кругах, девушка пыталась покончить с собой. «В экстренные службы, в том числе и спасателям, поступил вызов от жительницы Губкинского. Она сообщила, что ей плохо и она нуждается в помощи, а дверь в квартиру закрыта», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. По информации источников, девушка намеренно пыталась навредить своему здоровью. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного департамента здравоохранения. На момент публикации новости ответ не получен. Работу экстренных служб очевидцы сняли на видео, которое разместили в социальной сети. Позже видео было удалено по просьбе родственников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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