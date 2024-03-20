В ЯНАО спасатели не дали девушке покончить с собой

В Губкинском (ЯНАО) в экстренные службы поступил вызов от девушки, которая сообщила, что ей плохо, а дверь в квартиру закрыта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. По информации источников агентства в медицинских кругах, девушка пыталась покончить с собой.
«В экстренные службы, в том числе и спасателям, поступил вызов от жительницы Губкинского. Она сообщила, что ей плохо и она нуждается в помощи, а дверь в квартиру закрыта», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. По информации источников, девушка намеренно пыталась навредить своему здоровью.
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного департамента здравоохранения. На момент публикации новости ответ не получен.
Работу экстренных служб очевидцы сняли на видео, которое разместили в социальной сети. Позже видео было удалено по просьбе родственников.
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