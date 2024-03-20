20 марта 2024

Тюменский парк отдыха рекордно снизит цены на аттракционы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, цветной бульвар, аттракцион
Руководство парка также планирует ввести льготы на посещение абсолютно всех аттракционов Фото:

В тюменском парке на Цветном бульваре снизятся цены на некоторые аттракционы. При этом цена на них будет самой низкой по стране. Об этом URA.RU сообщили в «Городском парке культуры и отдыха».

«У нас будет самая низкая цена по России на три детских аттракциона — всего 50 рублей», — сообщили в учреждении. Помимо этого, в парке также планируется в один будний день в неделю сделать посещение всех каруселей с большой скидкой. Ранее такие акции распространялись только на детские и семейные аттракционы — сейчас же в эту программу включили все активности.

Ранее агентство писало о том, что в «Городском парке культуры и отдыха» планируется изменение стоимости на билеты. В компании рассказали, что в будние дни цена останется прежней, а с пятницы по воскресенье тарифы будут чуть выше. Также это касается и праздничных дней. Точная сумма повышения пока не называется.

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В тюменском парке на Цветном бульваре снизятся цены на некоторые аттракционы. При этом цена на них будет самой низкой по стране. Об этом URA.RU сообщили в «Городском парке культуры и отдыха». «У нас будет самая низкая цена по России на три детских аттракциона — всего 50 рублей», — сообщили в учреждении. Помимо этого, в парке также планируется в один будний день в неделю сделать посещение всех каруселей с большой скидкой. Ранее такие акции распространялись только на детские и семейные аттракционы — сейчас же в эту программу включили все активности. Ранее агентство писало о том, что в «Городском парке культуры и отдыха» планируется изменение стоимости на билеты. В компании рассказали, что в будние дни цена останется прежней, а с пятницы по воскресенье тарифы будут чуть выше. Также это касается и праздничных дней. Точная сумма повышения пока не называется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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