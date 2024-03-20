Тюменский парк отдыха рекордно снизит цены на аттракционы

21 марта 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Руководство парка также планирует ввести льготы на посещение абсолютно всех аттракционов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В тюменском парке на Цветном бульваре снизятся цены на некоторые аттракционы. При этом цена на них будет самой низкой по стране. Об этом URA.RU сообщили в «Городском парке культуры и отдыха». «У нас будет самая низкая цена по России на три детских аттракциона — всего 50 рублей», — сообщили в учреждении. Помимо этого, в парке также планируется в один будний день в неделю сделать посещение всех каруселей с большой скидкой. Ранее такие акции распространялись только на детские и семейные аттракционы — сейчас же в эту программу включили все активности. Ранее агентство писало о том, что в «Городском парке культуры и отдыха» планируется изменение стоимости на билеты. В компании рассказали, что в будние дни цена останется прежней, а с пятницы по воскресенье тарифы будут чуть выше. Также это касается и праздничных дней. Точная сумма повышения пока не называется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В тюменском парке на Цветном бульваре снизятся цены на некоторые аттракционы. При этом цена на них будет самой низкой по стране. Об этом URA.RU сообщили в «Городском парке культуры и отдыха». «У нас будет самая низкая цена по России на три детских аттракциона — всего 50 рублей», — сообщили в учреждении. Помимо этого, в парке также планируется в один будний день в неделю сделать посещение всех каруселей с большой скидкой. Ранее такие акции распространялись только на детские и семейные аттракционы — сейчас же в эту программу включили все активности. Ранее агентство писало о том, что в «Городском парке культуры и отдыха» планируется изменение стоимости на билеты. В компании рассказали, что в будние дни цена останется прежней, а с пятницы по воскресенье тарифы будут чуть выше. Также это касается и праздничных дней. Точная сумма повышения пока не называется.