Иностранка хотела записаться на оформление патента Фото: Илья Московец © URA.RU

Гражданка одной из стран ближнего зарубежья 1352 раза пыталась дозвониться в управление по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области для того, чтобы записаться на консультацию по оформлению патента для трудоустройства. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, на телефонные звонки иностранки там так никто и не ответил.

«Для того, чтобы бесплатно подать документы на получение патента, необходимо предварительно записаться либо по телефону, либо через Госуслуги. На практике сделать и то, и другое — практически невозможно. На Госуслугах запись заканчивается за несколько минут, так как желающих очень много. По телефону запись ведется один раз в неделю по понедельникам с 14:00 до 16:00. Дозвониться туда просто нереально, так как линия постоянно занята. В начале марта одна иностранка позвонила в управление по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области 1352 раза. Но записаться на подачу документов так и не смогла», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что подать документы на патент можно непосредственно в управлении по вопросам миграции. Либо через тюменский Паспортно-визовый сервис МВД России, расположенный там же. Однако в последнем случае за это придется заплатить не менее шести тысяч рублей.

В пресс-службу УМВД России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Иностранка не смогла дозвониться в управление по вопросам миграции тюменского УМВД Читатель URA.RU