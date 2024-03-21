Тюменская прокуратура изъяла дом у сектантов-экстремистов

22 марта 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

Дом находится на территории Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская прокуратура конфисковала дом, который принадлежал организации «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее последователи секты из Нефтеюганска, пожертвовали этот дом соратникам из Финляндии. «Прокуратура Тюмени в рамках надзорной деятельности установила, что в марте 2017 года местная религиозная организация „Управленческий центр ‚Свидетелей Иеговы‘ в России“ города Нефтеюганска пожертвовала находящемуся в Финляндии религиозному объединению „Свидетели Иеговы“ жилой дом с земельным участком на территории города Тюмени», — сообщают в ведомстве. Но из-за того, что религиозную организацию признали экстремистской, дом и земля вернулась собственность Российской Федерации. Прокуратура направила в суд заявление о признании сделки недействительной. Ленинский районный суд удовлетворил требование ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменская прокуратура конфисковала дом, который принадлежал организации «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее последователи секты из Нефтеюганска, пожертвовали этот дом соратникам из Финляндии. «Прокуратура Тюмени в рамках надзорной деятельности установила, что в марте 2017 года местная религиозная организация „Управленческий центр ‚Свидетелей Иеговы‘ в России“ города Нефтеюганска пожертвовала находящемуся в Финляндии религиозному объединению „Свидетели Иеговы“ жилой дом с земельным участком на территории города Тюмени», — сообщают в ведомстве. Но из-за того, что религиозную организацию признали экстремистской, дом и земля вернулась собственность Российской Федерации. Прокуратура направила в суд заявление о признании сделки недействительной. Ленинский районный суд удовлетворил требование ведомства.