Тюменская прокуратура изъяла дом у сектантов-экстремистов

Тюменская прокуратура конфисковала дом, который принадлежал организации «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее последователи секты из Нефтеюганска, пожертвовали этот дом соратникам из Финляндии.
«Прокуратура Тюмени в рамках надзорной деятельности установила, что в марте 2017 года местная религиозная организация „Управленческий центр ‚Свидетелей Иеговы‘ в России“ города Нефтеюганска пожертвовала находящемуся в Финляндии религиозному объединению „Свидетели Иеговы“ жилой дом с земельным участком на территории города Тюмени», — сообщают в ведомстве. Но из-за того, что религиозную организацию признали экстремистской, дом и земля вернулась собственность Российской Федерации.
Прокуратура направила в суд заявление о признании сделки недействительной. Ленинский районный суд удовлетворил требование ведомства.
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