21 марта 2024

Тюменская прокуратура изъяла дом у сектантов-экстремистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом находится на территории Тюмени Фото:

Тюменская прокуратура конфисковала дом, который принадлежал организации «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее последователи секты из Нефтеюганска, пожертвовали этот дом соратникам из Финляндии.

«Прокуратура Тюмени в рамках надзорной деятельности установила, что в марте 2017 года местная религиозная организация „Управленческий центр ‚Свидетелей Иеговы‘ в России“ города Нефтеюганска пожертвовала находящемуся в Финляндии религиозному объединению „Свидетели Иеговы“ жилой дом с земельным участком на территории города Тюмени», — сообщают в ведомстве. Но из-за того, что религиозную организацию признали экстремистской, дом и земля вернулась собственность Российской Федерации.

Прокуратура направила в суд заявление о признании сделки недействительной. Ленинский районный суд удовлетворил требование ведомства.

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Тюменская прокуратура конфисковала дом, который принадлежал организации «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее последователи секты из Нефтеюганска, пожертвовали этот дом соратникам из Финляндии. «Прокуратура Тюмени в рамках надзорной деятельности установила, что в марте 2017 года местная религиозная организация „Управленческий центр ‚Свидетелей Иеговы‘ в России“ города Нефтеюганска пожертвовала находящемуся в Финляндии религиозному объединению „Свидетели Иеговы“ жилой дом с земельным участком на территории города Тюмени», — сообщают в ведомстве. Но из-за того, что религиозную организацию признали экстремистской, дом и земля вернулась собственность Российской Федерации. Прокуратура направила в суд заявление о признании сделки недействительной. Ленинский районный суд удовлетворил требование ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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