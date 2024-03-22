В ЯНАО загорелась пекарня

23 марта 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

В настоящее время пожар локализован Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) утром 23 марта произошел пожар в пекарне «Любимая». Информация о ЧП появилась в соцсетях. «В Салехарде горела пекарня „Любимая“, которая находится в здании бывшего магазина „Олененок“ по улице Ленина, 43. Пожарные локализовали очаг на площади 4 квадратных метра», — сообщается в telegram-канале «ЧП Ямал». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Причиной пожара, предварительно, стало короткое замыкание. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по ЯНАО с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) утром 23 марта произошел пожар в пекарне «Любимая». Информация о ЧП появилась в соцсетях. «В Салехарде горела пекарня „Любимая“, которая находится в здании бывшего магазина „Олененок“ по улице Ленина, 43. Пожарные локализовали очаг на площади 4 квадратных метра», — сообщается в telegram-канале «ЧП Ямал». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Причиной пожара, предварительно, стало короткое замыкание. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по ЯНАО с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не поступил.