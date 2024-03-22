22 марта 2024

В ЯНАО загорелась пекарня

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, гидрант, пожарный гидрант, сотрудники мчс, шланг, пожарные
В настоящее время пожар локализован Фото:

В Салехарде (ЯНАО) утром 23 марта произошел пожар в пекарне «Любимая». Информация о ЧП появилась в соцсетях.

«В Салехарде горела пекарня „Любимая“, которая находится в здании бывшего магазина „Олененок“ по улице Ленина, 43. Пожарные локализовали очаг на площади 4 квадратных метра», — сообщается в telegram-канале «ЧП Ямал».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Причиной пожара, предварительно, стало короткое замыкание. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по ЯНАО с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Салехарде (ЯНАО) утром 23 марта произошел пожар в пекарне «Любимая». Информация о ЧП появилась в соцсетях. «В Салехарде горела пекарня „Любимая“, которая находится в здании бывшего магазина „Олененок“ по улице Ленина, 43. Пожарные локализовали очаг на площади 4 квадратных метра», — сообщается в telegram-канале «ЧП Ямал». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Причиной пожара, предварительно, стало короткое замыкание. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по ЯНАО с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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