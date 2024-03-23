23 марта 2024
22 марта 2024

Губернатор Тюменской области назвал теракт в «Крокусе» общей «большой раной». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Моор. Тюмень , моор александр, моор голосует
Моор высказался в день траура по трагедии в «Крокусе» Фото:
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Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал теракт в «Крокус Сити Холле» общей большой раной. Он сказал, что регион скорбит вместе со всей страной.

«Тюменская область скорбит вместе со всей страной. Трагедия в „Крокус Сити Холле“ — наша общая большая рана», — написал Моор в своем telegram-канале.

Тюменцы с самого утра приносят цветы и игрушки в память о трагедии. На мемориале всю ночь горели свечи.

Моор сказал, что теракт в «Крокус Сити Холле» является терроризмом в чистом виде. На такое действие способны только нелюди, считает он.

Мемориал в память о погибших в «Крокус Сити Холле»
Мемориал в память о погибших в «Крокус Сити Холле»

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Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал теракт в «Крокус Сити Холле» общей большой раной. Он сказал, что регион скорбит вместе со всей страной. «Тюменская область скорбит вместе со всей страной. Трагедия в „Крокус Сити Холле“ — наша общая большая рана», — написал Моор в своем telegram-канале. Тюменцы с самого утра приносят цветы и игрушки в память о трагедии. На мемориале всю ночь горели свечи. Моор сказал, что теракт в «Крокус Сити Холле» является терроризмом в чистом виде. На такое действие способны только нелюди, считает он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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