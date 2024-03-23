Общество Губернатор Тюменской области назвал теракт в «Крокусе» общей «большой раной». Фото 24 марта 2024 в 13:36 Размер текста - 17 + Моор высказался в день траура по трагедии в «Крокусе» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал теракт в «Крокус Сити Холле» общей большой раной. Он сказал, что регион скорбит вместе со всей страной. «Тюменская область скорбит вместе со всей страной. Трагедия в „Крокус Сити Холле“ — наша общая большая рана», — написал Моор в своем telegram-канале. Тюменцы с самого утра приносят цветы и игрушки в память о трагедии. На мемориале всю ночь горели свечи. Моор сказал, что теракт в «Крокус Сити Холле» является терроризмом в чистом виде. На такое действие способны только нелюди, считает он. Мемориал в память о погибших в «Крокус Сити Холле» Фото: telegram-канал «Столица деревень» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал теракт в «Крокус Сити Холле» общей большой раной. Он сказал, что регион скорбит вместе со всей страной. «Тюменская область скорбит вместе со всей страной. Трагедия в „Крокус Сити Холле“ — наша общая большая рана», — написал Моор в своем telegram-канале. Тюменцы с самого утра приносят цветы и игрушки в память о трагедии. На мемориале всю ночь горели свечи. Моор сказал, что теракт в «Крокус Сити Холле» является терроризмом в чистом виде. На такое действие способны только нелюди, считает он. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям