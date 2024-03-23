Моор высказался в день траура по трагедии в «Крокусе»
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал теракт в «Крокус Сити Холле» общей большой раной. Он сказал, что регион скорбит вместе со всей страной.
«Тюменская область скорбит вместе со всей страной. Трагедия в „Крокус Сити Холле“ — наша общая большая рана», — написал Моор в своем telegram-канале.
Тюменцы с самого утра приносят цветы и игрушки в память о трагедии. На мемориале всю ночь горели свечи.
Моор сказал, что теракт в «Крокус Сити Холле» является терроризмом в чистом виде. На такое действие способны только нелюди, считает он.
Мемориал в память о погибших в «Крокус Сити Холле»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.