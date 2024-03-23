Прокуратура вслед за СК проверит состояние жилья сироты из Тюмени

24 марта 2024 в 23:08 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверит информацию о жалобах тюменской сироты на некачественное жилье Фото: Денис Моргунов © URA.RU В поселке Заозерном Тюменской области сироте предоставлено некачественное жилье. Ответственные органы не принимают должных мер и тюменка пожаловалась в Следственный комитет РФ. Прокуратура региона также организовала проверку по данной информации. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку в связи с публикацией в средствах массовой информации сведений о нарушении жилищных прав сироты из поселка Заозерный Ишимского района. На контроль поставлены ход и результаты процессуальной проверки, проводимой … следственными органами», — сообщается в telegram-канале ведомства. Прокуратура региона также проверит должностных лиц, отвечающих за предоставленное сироте жилье. Будет дана оценка их действиям или бездействию. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее запросил доклад по результатам проверки информации о нарушении прав сироты-инвалида из поселка Заозерный. Девушка пожаловалась через приемную ведомства в соцсети «ВКонтакте» на прогнивший пол и дыры в стене ее жилья. Обращения в администрацию района результатов не принесли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Заозерном Тюменской области сироте предоставлено некачественное жилье. Ответственные органы не принимают должных мер и тюменка пожаловалась в Следственный комитет РФ. Прокуратура региона также организовала проверку по данной информации. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку в связи с публикацией в средствах массовой информации сведений о нарушении жилищных прав сироты из поселка Заозерный Ишимского района. На контроль поставлены ход и результаты процессуальной проверки, проводимой … следственными органами», — сообщается в telegram-канале ведомства. Прокуратура региона также проверит должностных лиц, отвечающих за предоставленное сироте жилье. Будет дана оценка их действиям или бездействию. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее запросил доклад по результатам проверки информации о нарушении прав сироты-инвалида из поселка Заозерный. Девушка пожаловалась через приемную ведомства в соцсети «ВКонтакте» на прогнивший пол и дыры в стене ее жилья. Обращения в администрацию района результатов не принесли.