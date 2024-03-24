Фальшивые менеджеры Инстасамки вымогают у россиянок личные данные

25 марта 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Россиянок приглашают на кастинги в клип от имени певицы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рэп-певица Instasamka (Дарья Зотеева), уроженка Тобольска (Тюменская область) предупредила своих подписчиц о новой мошеннической схеме. Как написала артистка в своем telegram-канале, в последнее время участились случаи, когда неизвестные, представляясь менеджерами певицы Instasamka предлагают принять участие в клипе артистки, при этом требуя взамен прислать фото и личные данные. «Сейчас в директ девочки присылают мне переписки, где им пишет неизвестный человек, который представляется моим менеджером или помощником и говорит о том, что мне требуются модели в клипы, танцоры для шоу или иные цели. Суть: пришлите свои фото, приезжайте сюда на кастинг и все в таком духе. Девочки! Это фейк! Пожалуйста, не ведите с ними диалог, не присылайте ваши фото и другие данные», — написала в сообщении артистка. Артистка просит максимально распространить информацию о ненастоящих кастингах, чтобы никто не пострадал от действий мошенников. Ранее URA.RU писало, что Instasamka присоединилась к акции Красного Креста для помощи пострадавшим после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рэп-певица Instasamka (Дарья Зотеева), уроженка Тобольска (Тюменская область) предупредила своих подписчиц о новой мошеннической схеме. Как написала артистка в своем telegram-канале, в последнее время участились случаи, когда неизвестные, представляясь менеджерами певицы Instasamka предлагают принять участие в клипе артистки, при этом требуя взамен прислать фото и личные данные. «Сейчас в директ девочки присылают мне переписки, где им пишет неизвестный человек, который представляется моим менеджером или помощником и говорит о том, что мне требуются модели в клипы, танцоры для шоу или иные цели. Суть: пришлите свои фото, приезжайте сюда на кастинг и все в таком духе. Девочки! Это фейк! Пожалуйста, не ведите с ними диалог, не присылайте ваши фото и другие данные», — написала в сообщении артистка. Артистка просит максимально распространить информацию о ненастоящих кастингах, чтобы никто не пострадал от действий мошенников. Ранее URA.RU писало, что Instasamka присоединилась к акции Красного Креста для помощи пострадавшим после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл».