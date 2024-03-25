Чиновники курганского округа на совещании почтили память погибших в «Крокусе». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер проводит прием граждан. Челябинск, чиновник, спина, заседание
Чиновники провели минуту молчания на совещании с главой Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Сотрудники администрации Целинного муниципального округа Курганской области начали аппаратное совещание главы с минуты молчания в память о погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Началось сегодня аппаратное совещание у главы округа. Почтили память погибших от рук террористов в „Крокус Сити Холле“. Главной темой повестки стала готовность округа к предстоящему паводку и пожароопасному сезону» — указано в сообщении.

В результате теракта 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» погибло 137 человек. Вся подробная информация о произошедшей трагедии собрана в сюжете URA.RU. По всей России был объявлен траур, из-за чего были отменены и перенесены массовые развлекательные мероприятия.

Аппаратное совещание прошло 25 марта
Аппаратное совещание прошло 25 марта
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники администрации Целинного муниципального округа Курганской области начали аппаратное совещание главы с минуты молчания в память о погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Началось сегодня аппаратное совещание у главы округа. Почтили память погибших от рук террористов в „Крокус Сити Холле“. Главной темой повестки стала готовность округа к предстоящему паводку и пожароопасному сезону» — указано в сообщении. В результате теракта 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» погибло 137 человек. Вся подробная информация о произошедшей трагедии собрана в сюжете URA.RU. По всей России был объявлен траур, из-за чего были отменены и перенесены массовые развлекательные мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...