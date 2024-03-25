Чиновники курганского округа на совещании почтили память погибших в «Крокусе». Фото

25 марта 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Сотрудники администрации Целинного муниципального округа Курганской области начали аппаратное совещание главы с минуты молчания в память о погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Началось сегодня аппаратное совещание у главы округа. Почтили память погибших от рук террористов в „Крокус Сити Холле“. Главной темой повестки стала готовность округа к предстоящему паводку и пожароопасному сезону» — указано в сообщении. В результате теракта 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» погибло 137 человек. Вся подробная информация о произошедшей трагедии собрана в сюжете URA.RU. По всей России был объявлен траур, из-за чего были отменены и перенесены массовые развлекательные мероприятия.