Тюменский аквапарк проверит следственный комитет

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Обстановка в аквапарке Лето Лето. Тюмень, аквапарк, шезлонги, аквапарк лето лето
Аквапарку «Лето Лето» грозит проверка СК Фото:

Следственный комитет проверит аквапарк «Лето Лето» после инцидента с травмированным мальчиком. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«СК возбудил процессуальную проверку по факту, сообщенному в СМИ. Обстоятельства выясняются», — сообщили агентству.

Ранее URA.RU сообщало о том, как в тюменском аквапарке «Лето Лето» ребенок получил скальпированную рану стопы. Ребенок на горке «Тайна двух океанов» разрезал ногу, когда съезжал.

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Следственный комитет проверит аквапарк «Лето Лето» после инцидента с травмированным мальчиком. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «СК возбудил процессуальную проверку по факту, сообщенному в СМИ. Обстоятельства выясняются», — сообщили агентству. Ранее URA.RU сообщало о том, как в тюменском аквапарке «Лето Лето» ребенок получил скальпированную рану стопы. Ребенок на горке «Тайна двух океанов» разрезал ногу, когда съезжал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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