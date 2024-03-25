Тюменский аквапарк проверит следственный комитет

Аквапарку «Лето Лето» грозит проверка СК
Следственный комитет проверит аквапарк «Лето Лето» после инцидента с травмированным мальчиком. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.
«СК возбудил процессуальную проверку по факту, сообщенному в СМИ. Обстоятельства выясняются», — сообщили агентству.
Ранее URA.RU сообщало о том, как в тюменском аквапарке «Лето Лето» ребенок получил скальпированную рану стопы. Ребенок на горке «Тайна двух океанов» разрезал ногу, когда съезжал.
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