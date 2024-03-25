25 марта 2024

В райцентре ЯНАО временно изменили схему движения автобусов. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Автостоянка на площади 1905 года. Екатеринбург, зима, автобусная остановка, пассажиры, ожидание автобуса, холод
Изменения будут действовать с 26 марта по 9 апреля Фото:

В Тарко-Сале временно изменят движение городских автобусов в связи с реконструкцией объекта водоснабжения. Об этом сообщили в департаменте транспорта связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района.

«Движение автотранспорта по ул. Мезенцева останется свободным. Изменено движение городских автобусов по маршрутам № 1, №2, №3 и №5. Из расписания исключены автобусные остановки РЦ „Апельсин“, улица Мезенцева, детский сад „Радуга“. Время отправления и прибытия на остановочные комплексы не изменилось», — рассказали на официальной странице департамента «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало о временном перекрытии участка улиц Мира — Мезенцева в Тарко-Сале для проведения работ по устройству колодцев. Работы будут вестись с 26 марта по 9 апреля.

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В Тарко-Сале временно изменят движение городских автобусов в связи с реконструкцией объекта водоснабжения. Об этом сообщили в департаменте транспорта связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района. «Движение автотранспорта по ул. Мезенцева останется свободным. Изменено движение городских автобусов по маршрутам № 1, №2, №3 и №5. Из расписания исключены автобусные остановки РЦ „Апельсин“, улица Мезенцева, детский сад „Радуга“. Время отправления и прибытия на остановочные комплексы не изменилось», — рассказали на официальной странице департамента «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало о временном перекрытии участка улиц Мира — Мезенцева в Тарко-Сале для проведения работ по устройству колодцев. Работы будут вестись с 26 марта по 9 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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