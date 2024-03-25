В райцентре ЯНАО временно изменили схему движения автобусов. Карта

26 марта 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Изменения будут действовать с 26 марта по 9 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU В Тарко-Сале временно изменят движение городских автобусов в связи с реконструкцией объекта водоснабжения. Об этом сообщили в департаменте транспорта связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района. «Движение автотранспорта по ул. Мезенцева останется свободным. Изменено движение городских автобусов по маршрутам № 1, №2, №3 и №5. Из расписания исключены автобусные остановки РЦ „Апельсин“, улица Мезенцева, детский сад „Радуга“. Время отправления и прибытия на остановочные комплексы не изменилось», — рассказали на официальной странице департамента «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало о временном перекрытии участка улиц Мира — Мезенцева в Тарко-Сале для проведения работ по устройству колодцев. Работы будут вестись с 26 марта по 9 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тарко-Сале временно изменят движение городских автобусов в связи с реконструкцией объекта водоснабжения. Об этом сообщили в департаменте транспорта связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района. «Движение автотранспорта по ул. Мезенцева останется свободным. Изменено движение городских автобусов по маршрутам № 1, №2, №3 и №5. Из расписания исключены автобусные остановки РЦ „Апельсин“, улица Мезенцева, детский сад „Радуга“. Время отправления и прибытия на остановочные комплексы не изменилось», — рассказали на официальной странице департамента «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало о временном перекрытии участка улиц Мира — Мезенцева в Тарко-Сале для проведения работ по устройству колодцев. Работы будут вестись с 26 марта по 9 апреля.