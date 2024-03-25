25 марта 2024

Суд взыскал миллион рублей с виновника смертельного ДТП в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция и ДПС. Тюмень, машина дпс, автомобиль дпс, мигалка, полиция, дпс, машины дпс
Сбежавшего с места ДТП виновника нашли сотрудники ДПС Фото:

Калининский районный суд вынес приговор водителю, спровоцировавшему смертельное ДТП в Тюмени. Он отправится в колонию поселение и будет обязан выплатить один миллион рублей семье погибшего в ДТП человека, сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

«Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 23-летнему администратору ИП Анатолию П. Отправив его на 5 лет в колонию-поселения», — сообщается на сайте пресс-службы. Кроме того водителя лишили прав на 2,5 года и обязали выплатить отцу погибшего в ДТП человека один миллион рублей.

По материалам уголовного дела, 23-летний Тюменец на «ВАЗ 2114» 14 июля 2022 года подрезал автомобиль «ВАЗ 2110». Из-за этого он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volvo S40. В результате ДТП пассажир ВАЗ десятой модели погиб, а виновник скрылся с места ДТП. Его нашли в ходе розыскных работ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени в ДТП погиб водитель внедорожника. Мужчина не справился с управлением и слетел по лестнице на набережную Туры.

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Калининский районный суд вынес приговор водителю, спровоцировавшему смертельное ДТП в Тюмени. Он отправится в колонию поселение и будет обязан выплатить один миллион рублей семье погибшего в ДТП человека, сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области. «Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 23-летнему администратору ИП Анатолию П. Отправив его на 5 лет в колонию-поселения», — сообщается на сайте пресс-службы. Кроме того водителя лишили прав на 2,5 года и обязали выплатить отцу погибшего в ДТП человека один миллион рублей. По материалам уголовного дела, 23-летний Тюменец на «ВАЗ 2114» 14 июля 2022 года подрезал автомобиль «ВАЗ 2110». Из-за этого он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volvo S40. В результате ДТП пассажир ВАЗ десятой модели погиб, а виновник скрылся с места ДТП. Его нашли в ходе розыскных работ. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени в ДТП погиб водитель внедорожника. Мужчина не справился с управлением и слетел по лестнице на набережную Туры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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