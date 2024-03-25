Как охраняются тюменские ТЦ после теракта в «Крокусе»

Тюменские торговые центры усилили охрану после теракта в «Крокусе»

26 марта 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

В трех ТЦ после теракта появились дополнительные рамки-металлодедекторы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Тюменские торговые центры после террористической атаки в концертном зале «Крокус Сити Холл» частично усилили меры безопасности. Корреспонденты URA.RU прошлись по крупным и небольшим ТЦ и узнали, какие действия по предотвращению чрезвычайных ситуаций приняты в каждом из них. ТРЦ «Кристалл» На каждом входе торгового центра «Кристалл» стоит охранник с ручным металлоискателем. Он осматривает сумки каждого без исключения курьера и посетителей с крупногабаритными вещами. По этажам также курируют сотрудники ЧОП. После теракта, произошедшего в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, по словам администрации «Кристалла», в торговом центре увеличен штат охранников, проведен дополнительный инструктаж среди персонала. Кроме того, входы оснащены камерами распознавания лиц. ТРЦ «Солнечный» В торговом центре «Солнечный» на входе корреспондентам URA.RU не встретилось ни одного охранника. Аналогичная ситуация была и на этажах. «А что может сделать охранник с вооруженными людьми?» — спросил начальник службы безопасности торгового центра. От дальнейших комментариев он отказался. ТЦ «Матрикс» На весь трехэтажный семейный торговый комплекс «Матрикс» всего два охранника. Один смотрит в монитор за камерами, другой — по требованию первого досматривает подозрительных граждан. По словам администратора ТЦ, сотрудникам также был проведен дополнительный инструктаж. На вопрос о том, как досматривают сумки курьеров из ресторанов, там не смогли дать точный ответ. ТРЦ «Сити Молл» В торговом центре «Сити Молл» входы оборудованы рамками металлоискателя. Также охрана курирует по этажам здания и просит показать сумки вызывающих подозрение лиц. То же самое касается и курьеров. ТРЦ «Гудвин», ТЦ «Галерея Вояж», ТРЦ «Премьер» В этих торговых центрах после теракта в «Крокусе» были установлены рамки-металлодетекторы. На входе дежурит по два охранника, которые досматривают посетителей и просят показать содержимое сумок. Кроме того, как сообщили в УК «Развитие бизнеса», обслуживающей торговые центры, среди сотрудников был проведен дополнительный инструктаж, а также состоялась внеплановая проверка исправности технических средств охранного телевидения, пожаротушения и систем тревожной сигнализации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские торговые центры после террористической атаки в концертном зале «Крокус Сити Холл» частично усилили меры безопасности. Корреспонденты URA.RU прошлись по крупным и небольшим ТЦ и узнали, какие действия по предотвращению чрезвычайных ситуаций приняты в каждом из них. ТРЦ «Кристалл» На каждом входе торгового центра «Кристалл» стоит охранник с ручным металлоискателем. Он осматривает сумки каждого без исключения курьера и посетителей с крупногабаритными вещами. По этажам также курируют сотрудники ЧОП. После теракта, произошедшего в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, по словам администрации «Кристалла», в торговом центре увеличен штат охранников, проведен дополнительный инструктаж среди персонала. Кроме того, входы оснащены камерами распознавания лиц. ТРЦ «Солнечный» В торговом центре «Солнечный» на входе корреспондентам URA.RU не встретилось ни одного охранника. Аналогичная ситуация была и на этажах. «А что может сделать охранник с вооруженными людьми?» — спросил начальник службы безопасности торгового центра. От дальнейших комментариев он отказался. ТЦ «Матрикс» На весь трехэтажный семейный торговый комплекс «Матрикс» всего два охранника. Один смотрит в монитор за камерами, другой — по требованию первого досматривает подозрительных граждан. По словам администратора ТЦ, сотрудникам также был проведен дополнительный инструктаж. На вопрос о том, как досматривают сумки курьеров из ресторанов, там не смогли дать точный ответ. ТРЦ «Сити Молл» В торговом центре «Сити Молл» входы оборудованы рамками металлоискателя. Также охрана курирует по этажам здания и просит показать сумки вызывающих подозрение лиц. То же самое касается и курьеров. ТРЦ «Гудвин», ТЦ «Галерея Вояж», ТРЦ «Премьер» В этих торговых центрах после теракта в «Крокусе» были установлены рамки-металлодетекторы. На входе дежурит по два охранника, которые досматривают посетителей и просят показать содержимое сумок. Кроме того, как сообщили в УК «Развитие бизнеса», обслуживающей торговые центры, среди сотрудников был проведен дополнительный инструктаж, а также состоялась внеплановая проверка исправности технических средств охранного телевидения, пожаротушения и систем тревожной сигнализации.