26 марта 2024

В Тюмени водитель обматерил и выгнал подростка из автобуса. Видео

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По словам пассажирки, ее высадили после вопроса о конечной остановке Фото:

В Тюмени водитель автобуса №57 наорал на пассажирку, а после в грубой форме выгнал ее из транспорта и закурил. Об этом сообщили в группе «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». По словам девушки, ее высадили после вопроса о конечной остановке.

«Каждый день езжу на маршруте №57, всегда водители едут до остановки „ТЭЦ-2“. 26 марта в 21:19 водитель сказал, что конечная — „Таллинская“. Может быть были какие-то изменения в маршруте. <…> Вместо того, чтобы объяснить спокойно, водитель начал кричать, оскорблять, угрожать „выкинуть из салона“. Он высадил меня, несовершеннолетнюю девушку, вечером на дороге. На видео также видно, как он начинает курить в салоне, что тоже запрещено», — сообщили в соцсетях.

На видео водитель говорит девушке: «„Таллинская“ конечная. Иди отсюда быстро. Пошла отсюда». По данным Тюменьгортранса, маршрут №57 обслуживает ИП Савельев Андрей Евгеньевич. На звонок корреспондента никто не ответил, в адрес компании направлен запрос.

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В Тюмени водитель автобуса №57 наорал на пассажирку, а после в грубой форме выгнал ее из транспорта и закурил. Об этом сообщили в группе «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». По словам девушки, ее высадили после вопроса о конечной остановке. «Каждый день езжу на маршруте №57, всегда водители едут до остановки „ТЭЦ-2“. 26 марта в 21:19 водитель сказал, что конечная — „Таллинская“. Может быть были какие-то изменения в маршруте. <…> Вместо того, чтобы объяснить спокойно, водитель начал кричать, оскорблять, угрожать „выкинуть из салона“. Он высадил меня, несовершеннолетнюю девушку, вечером на дороге. На видео также видно, как он начинает курить в салоне, что тоже запрещено», — сообщили в соцсетях. На видео водитель говорит девушке: «„Таллинская“ конечная. Иди отсюда быстро. Пошла отсюда». По данным Тюменьгортранса, маршрут №57 обслуживает ИП Савельев Андрей Евгеньевич. На звонок корреспондента никто не ответил, в адрес компании направлен запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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