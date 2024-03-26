В Тюмени водитель обматерил и выгнал подростка из автобуса. Видео

27 марта 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

По словам пассажирки, ее высадили после вопроса о конечной остановке Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени водитель автобуса №57 наорал на пассажирку, а после в грубой форме выгнал ее из транспорта и закурил. Об этом сообщили в группе «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». По словам девушки, ее высадили после вопроса о конечной остановке. «Каждый день езжу на маршруте №57, всегда водители едут до остановки „ТЭЦ-2“. 26 марта в 21:19 водитель сказал, что конечная — „Таллинская“. Может быть были какие-то изменения в маршруте. <…> Вместо того, чтобы объяснить спокойно, водитель начал кричать, оскорблять, угрожать „выкинуть из салона“. Он высадил меня, несовершеннолетнюю девушку, вечером на дороге. На видео также видно, как он начинает курить в салоне, что тоже запрещено», — сообщили в соцсетях. На видео водитель говорит девушке: «„Таллинская“ конечная. Иди отсюда быстро. Пошла отсюда». По данным Тюменьгортранса, маршрут №57 обслуживает ИП Савельев Андрей Евгеньевич. На звонок корреспондента никто не ответил, в адрес компании направлен запрос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени водитель автобуса №57 наорал на пассажирку, а после в грубой форме выгнал ее из транспорта и закурил. Об этом сообщили в группе «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». По словам девушки, ее высадили после вопроса о конечной остановке. «Каждый день езжу на маршруте №57, всегда водители едут до остановки „ТЭЦ-2“. 26 марта в 21:19 водитель сказал, что конечная — „Таллинская“. Может быть были какие-то изменения в маршруте. <…> Вместо того, чтобы объяснить спокойно, водитель начал кричать, оскорблять, угрожать „выкинуть из салона“. Он высадил меня, несовершеннолетнюю девушку, вечером на дороге. На видео также видно, как он начинает курить в салоне, что тоже запрещено», — сообщили в соцсетях. На видео водитель говорит девушке: «„Таллинская“ конечная. Иди отсюда быстро. Пошла отсюда». По данным Тюменьгортранса, маршрут №57 обслуживает ИП Савельев Андрей Евгеньевич. На звонок корреспондента никто не ответил, в адрес компании направлен запрос.