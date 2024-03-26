В Тобольске готовят новые бесплатные участки для многодетных семей

В Тобольске многодетным семьям выдадут бесплатные участки в микрорайоне Ершовка

27 марта 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

35 участков размежуют в микрорайоне Ершовка (архивное фото) Фото: Ростислав Журавлев © URA.RU Многодетные семьи Тобольска получат бесплатные земельные участки в микрорайоне Ершовка. Об этом стало известно из данных, опубликованных на сайте государственных закупок. «В микрорайоне Ершовка Тобольска будет проведена подготовка земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям. Работы включают топографо-геодезические мероприятия», — сообщается в документации тендера. Согласно условиям закупки, необходимо выполнить межевание 35 участков. Завершить все работы планируется до 31 июля. После наделы поставят на кадастровый учет для дальнейшего предоставления многодетным семьям. Как писало URA.RU, ранее областные власти выступили с инициативой, согласно которой бесплатная земля должна предоставляться даже тем семьям, в которых многодетных родителей лишат прав на детей. В таких случаях из очереди на участки семьи не исключат, но право на них по итогу получат только дети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многодетные семьи Тобольска получат бесплатные земельные участки в микрорайоне Ершовка. Об этом стало известно из данных, опубликованных на сайте государственных закупок. «В микрорайоне Ершовка Тобольска будет проведена подготовка земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям. Работы включают топографо-геодезические мероприятия», — сообщается в документации тендера. Согласно условиям закупки, необходимо выполнить межевание 35 участков. Завершить все работы планируется до 31 июля. После наделы поставят на кадастровый учет для дальнейшего предоставления многодетным семьям. Как писало URA.RU, ранее областные власти выступили с инициативой, согласно которой бесплатная земля должна предоставляться даже тем семьям, в которых многодетных родителей лишат прав на детей. В таких случаях из очереди на участки семьи не исключат, но право на них по итогу получат только дети.