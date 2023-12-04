В Тюмени предложили не лишать льгот многодетных, потерявших родительские права

05 декабря 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Дети не останутся без участка, даже если их родителей лишат прав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Тюменской области предложили не исключать из списков получателей бесплатной земли многодетные семьи, родители в которых лишены прав на детей. Соответствующий законопроект внесен в Тюменскую областную думу. Инициатива направлена на сохранение за детьми права на бесплатные участки. «Ввести норму, в соответствии с которой принятая на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка семья сохраняет право на него в случае лишения родителей родительских прав, либо в случае отмены усыновления в отношении усыновителей. Изменения направлены на недопущение нарушения прав детей на получение мер соцподдержки», — говорится в материалах к законопроекту, внесенному правительством региона в облдуму. Другими словами, если семья распалась, и у родителей забрали детей, участок семья все равно получит. При этом стать собственниками смогут только несовершеннолетние: экс-родители или усыновители в долю не войдут. Законопроект содержит еще два нововведения. А именно: если населенный пункт, где семье выделили участок, не подлежит газификации, она получит участок в другом месте или деньги вместо земли;

выплату, выдающуюся вместо участка, можно тратить на новые цели: капремонт жилья или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства.

Власти Тюменской области предложили не исключать из списков получателей бесплатной земли многодетные семьи, родители в которых лишены прав на детей. Соответствующий законопроект внесен в Тюменскую областную думу. Инициатива направлена на сохранение за детьми права на бесплатные участки. «Ввести норму, в соответствии с которой принятая на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка семья сохраняет право на него в случае лишения родителей родительских прав, либо в случае отмены усыновления в отношении усыновителей. Изменения направлены на недопущение нарушения прав детей на получение мер соцподдержки», — говорится в материалах к законопроекту, внесенному правительством региона в облдуму. Другими словами, если семья распалась, и у родителей забрали детей, участок семья все равно получит. При этом стать собственниками смогут только несовершеннолетние: экс-родители или усыновители в долю не войдут. Законопроект содержит еще два нововведения. А именно: