26 марта 2024

Активность покупателей подстегнула инфляцию в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы в феврале больше покупали мяса, медикаментов и косметики Фото:

В Курганской области в феврале 2024 года годовая инфляция увеличилась до 8,1% и ускорился рост цен по сравнению с январем. Быстрее всего цены росли на мясо, рыбу, а также стройматериалы, медикаменты и косметику, сообщили URA.RU в курганском отделении Банка России. Инфляцию подстегнула активность покупателей.

«В феврале в Курганской области годовая инфляция увеличилась до 8,1% после 7,7% в январе. Среди основных причин — высокая потребительская активность и перенос поставщиками и производителями возросших затрат в цены», — пояснили в пресс-службе отделения Центробанка РФ.

Жители Курганской области чаще покупали мясную, рыбную и хлебобулочную продукцию. Учитывая спрос, поставщики и производители переносили в цены возросшие затраты на оплату труда и грузоперевозки. В результате цены на эти позиции в феврале росли быстрее, чем в январе. Активный покупательский спрос наблюдался и в сегменте непродовольственных товаров. Здесь цены на строительные материалы, медикаменты, парфюмерию и косметику в годовом сопоставлении в феврале росли быстрее. Предприниматели также компенсировали расходы на логистику и зарплаты.

Годовая инфляция в России в феврале 2024 года увеличилась до 7,7%. При этом цены росли медленнее, чем осенью. «Для дальнейшего снижения роста цен необходим продолжительный период жестких денежно-кредитных условий», — отмечают в Банке России. Планируется снизить инфляцию до 4-4,5% в 2024 году.

URA.RU писало, что в январе 2024 года в Курганской области годовая инфляция ускорилась и составила 7,7%. Одной из основных причин стал рост цен на моторное топливо, который потянул за собой и транспортные расходы на товары.

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В Курганской области в феврале 2024 года годовая инфляция увеличилась до 8,1% и ускорился рост цен по сравнению с январем. Быстрее всего цены росли на мясо, рыбу, а также стройматериалы, медикаменты и косметику, сообщили URA.RU в курганском отделении Банка России. Инфляцию подстегнула активность покупателей. «В феврале в Курганской области годовая инфляция увеличилась до 8,1% после 7,7% в январе. Среди основных причин — высокая потребительская активность и перенос поставщиками и производителями возросших затрат в цены», — пояснили в пресс-службе отделения Центробанка РФ. Жители Курганской области чаще покупали мясную, рыбную и хлебобулочную продукцию. Учитывая спрос, поставщики и производители переносили в цены возросшие затраты на оплату труда и грузоперевозки. В результате цены на эти позиции в феврале росли быстрее, чем в январе. Активный покупательский спрос наблюдался и в сегменте непродовольственных товаров. Здесь цены на строительные материалы, медикаменты, парфюмерию и косметику в годовом сопоставлении в феврале росли быстрее. Предприниматели также компенсировали расходы на логистику и зарплаты. Годовая инфляция в России в феврале 2024 года увеличилась до 7,7%. При этом цены росли медленнее, чем осенью. «Для дальнейшего снижения роста цен необходим продолжительный период жестких денежно-кредитных условий», — отмечают в Банке России. Планируется снизить инфляцию до 4-4,5% в 2024 году. URA.RU писало, что в январе 2024 года в Курганской области годовая инфляция ускорилась и составила 7,7%. Одной из основных причин стал рост цен на моторное топливо, который потянул за собой и транспортные расходы на товары.
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