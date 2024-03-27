Иностранцы стали чаще приезжать на лечение в курганский госпиталь

Всего в 2023 году в госпитале для ветеранов войн пролечили больше 95 тысяч пациентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском областном госпитале для ветеранов войн растет количество пациентов, прибывающих из-за границы. За 2023 год в учреждении пролечили 291 иностранца, что почти на 16% больше, чем в 2022 году. Об этом URA.RU рассказал начальник госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов.

«Потребность в медицинской помощи у пациентов из других территорий и стран говорит о востребованности учреждения. „Госпиталь 45“ неуклонно и последовательно расширяет перечень и улучшает качество услуг. Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Таджикистан, Армения — граждане СНГ знают и любят наших специалистов», — отмечает Семенов.

За прошлый год в курганском госпитале медицинскую помощь получили более 95 тысяч пациентов. Платные услуги были оказаны 8591 пациенту на общую сумму более 65 млн рублей. При этом 888 пациентов прибыли на лечение из других регионов России (в 2022 году — 1248, в 2021 году — 867). Профильными направления курганского госпиталя являются офтальмология и геронтология, также имеются терапевтическое, кардиологическое и неврологическое отделения.

В феврале 2024 года Курганский областной госпиталь для ветеранов войн получил современный лазер «EASYRET» (Франция) желтого спектра. Он который позволит улучшить качество офтальмологической помощи и проводить больше операций. Ранее офтальмологи госпиталя проводили порядка 1500 операций в год. Также специалисты освоили проведение операций по пересадке роговицы глаза — сквозной кератопластике. В январе 2024 года врачи госпиталя начали принимать пациентов по субботам платно.