Мошенники создали фальшивый аккаунт главы Заводоуковского городского округа Светланы Касеновой в Telegram. Об этом чиновница сообщила на своей личной странице.
«Уважаемые друзья! Мошенниками создан клон моей странички в Telegram. Это фейк!» — сообщила Светлана Касенова.
Чиновница добавляет, что на фейковой странице указан чужой номер телефона. Касенова просит горожан быть бдительными и не отвечать на сообщения с подозрительного аккаунта.
Ранее аналогичные фейковые аккаунты были созданы от имени директора Госохотдепартамента Тюменской области Ольги Галкиной и председателя облдумы Фуата Сайфитдинова. С аккаунта чиновницы мошенники пытались вымогать деньги.
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Мошенники создали фальшивый аккаунт главы Заводоуковского городского округа Светланы Касеновой в Telegram. Об этом чиновница сообщила на своей личной странице. «Уважаемые друзья! Мошенниками создан клон моей странички в Telegram. Это фейк!» — сообщила Светлана Касенова. Чиновница добавляет, что на фейковой странице указан чужой номер телефона. Касенова просит горожан быть бдительными и не отвечать на сообщения с подозрительного аккаунта. Ранее аналогичные фейковые аккаунты были созданы от имени директора Госохотдепартамента Тюменской области Ольги Галкиной и председателя облдумы Фуата Сайфитдинова. С аккаунта чиновницы мошенники пытались вымогать деньги.