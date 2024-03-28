Мошенники создали фейковый аккаунт главы Заводоуковского городского округа

28 марта 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Мошенники создали клон страницы чиновницы Светланы Касеновой Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мошенники создали фальшивый аккаунт главы Заводоуковского городского округа Светланы Касеновой в Telegram. Об этом чиновница сообщила на своей личной странице. «Уважаемые друзья! Мошенниками создан клон моей странички в Telegram. Это фейк!» — сообщила Светлана Касенова. Чиновница добавляет, что на фейковой странице указан чужой номер телефона. Касенова просит горожан быть бдительными и не отвечать на сообщения с подозрительного аккаунта. Ранее аналогичные фейковые аккаунты были созданы от имени директора Госохотдепартамента Тюменской области Ольги Галкиной и председателя облдумы Фуата Сайфитдинова. С аккаунта чиновницы мошенники пытались вымогать деньги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мошенники создали фальшивый аккаунт главы Заводоуковского городского округа Светланы Касеновой в Telegram. Об этом чиновница сообщила на своей личной странице. «Уважаемые друзья! Мошенниками создан клон моей странички в Telegram. Это фейк!» — сообщила Светлана Касенова. Чиновница добавляет, что на фейковой странице указан чужой номер телефона. Касенова просит горожан быть бдительными и не отвечать на сообщения с подозрительного аккаунта. Ранее аналогичные фейковые аккаунты были созданы от имени директора Госохотдепартамента Тюменской области Ольги Галкиной и председателя облдумы Фуата Сайфитдинова. С аккаунта чиновницы мошенники пытались вымогать деньги.