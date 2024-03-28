Мошенники создали фейковый аккаунт главы Заводоуковского городского округа

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Мошенники создали клон страницы чиновницы Светланы Касеновой Фото:

Мошенники создали фальшивый аккаунт главы Заводоуковского городского округа Светланы Касеновой в Telegram. Об этом чиновница сообщила на своей личной странице.

«Уважаемые друзья! Мошенниками создан клон моей странички в Telegram. Это фейк!» — сообщила Светлана Касенова.

Чиновница добавляет, что на фейковой странице указан чужой номер телефона. Касенова просит горожан быть бдительными и не отвечать на сообщения с подозрительного аккаунта.

Ранее аналогичные фейковые аккаунты были созданы от имени директора Госохотдепартамента Тюменской области Ольги Галкиной и председателя облдумы Фуата Сайфитдинова. С аккаунта чиновницы мошенники пытались вымогать деньги.

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Мошенники создали фальшивый аккаунт главы Заводоуковского городского округа Светланы Касеновой в Telegram. Об этом чиновница сообщила на своей личной странице. «Уважаемые друзья! Мошенниками создан клон моей странички в Telegram. Это фейк!» — сообщила Светлана Касенова. Чиновница добавляет, что на фейковой странице указан чужой номер телефона. Касенова просит горожан быть бдительными и не отвечать на сообщения с подозрительного аккаунта. Ранее аналогичные фейковые аккаунты были созданы от имени директора Госохотдепартамента Тюменской области Ольги Галкиной и председателя облдумы Фуата Сайфитдинова. С аккаунта чиновницы мошенники пытались вымогать деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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