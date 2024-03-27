В ЯНАО приступили к ремонту моста через реку Собь

28 марта 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Мост является важным объектом для развития арктической зоны РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В ЯНАО начался ремонт моста через реку Собь возле Харпа, который был построен 25 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба департамента строительства и жилищной политики региона. «На автомобильном мосту, возведенном в 1999 году, пройдут работы по восстановительно-укрепительному ремонту. Подрядная организация изготовит и установит страховочные опоры, произведет подъем и выравнивание балок пролетных конструкций, смонтирует недостающие ледорезные конструкции, а также доукомплектует мостовой переход поперечными связями и ребрами жесткости», — написала пресс-служба в telegram-канале департамента. Муниципальное управление капитального строительства Приуральского района съездило на объект, чтобы проконтролировать качества проведения работ и оперативно согласовать изменения в конструкции. По словам депстроя, мост через Собь на автодороге поселок Харп — рудник Центральный является важным объектом для реализации стратегии развития арктической зоны РФ. Представители администрации Приуральского района ЯНАО в январе встретились с подрядчиком, который отремонтирует мост. Муниципальный контракт был заключен со строительной организацией на 119 миллионов рублей. Окончить строительные работы планируется до конца декабря 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО начался ремонт моста через реку Собь возле Харпа, который был построен 25 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба департамента строительства и жилищной политики региона. «На автомобильном мосту, возведенном в 1999 году, пройдут работы по восстановительно-укрепительному ремонту. Подрядная организация изготовит и установит страховочные опоры, произведет подъем и выравнивание балок пролетных конструкций, смонтирует недостающие ледорезные конструкции, а также доукомплектует мостовой переход поперечными связями и ребрами жесткости», — написала пресс-служба в telegram-канале департамента. Муниципальное управление капитального строительства Приуральского района съездило на объект, чтобы проконтролировать качества проведения работ и оперативно согласовать изменения в конструкции. По словам депстроя, мост через Собь на автодороге поселок Харп — рудник Центральный является важным объектом для реализации стратегии развития арктической зоны РФ. Представители администрации Приуральского района ЯНАО в январе встретились с подрядчиком, который отремонтирует мост. Муниципальный контракт был заключен со строительной организацией на 119 миллионов рублей. Окончить строительные работы планируется до конца декабря 2024 года.