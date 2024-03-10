10 марта 2024
09 марта 2024

В Тюмени подорожали гаражи

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды. Ишим, гаражи
По данным аналитиков, средняя цена гаража в областной столице составляет 590 тысяч рублей Фото:

В Тюмени за год гаражи подорожали на 34%, однако машиноместа подешевели на 4%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». По данным аналитиков, средняя цена гаража в областной столице составляет 590 тысяч рублей.

«Спрос на покупку гаражей в Тюмени не изменился, цены выросли на 34%. Спрос на покупку машиномест вырос за год на 125%, цены упали на 4%. Средняя стоимость машиноместа — 480 тысяч рублей», — указано в исследовании.

Как отметили аналитики, новые гаражи строятся реже из-за дорогой городской земли. Именно по этой причине оставшиеся объекты растут в цене.

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В Тюмени за год гаражи подорожали на 34%, однако машиноместа подешевели на 4%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». По данным аналитиков, средняя цена гаража в областной столице составляет 590 тысяч рублей. «Спрос на покупку гаражей в Тюмени не изменился, цены выросли на 34%. Спрос на покупку машиномест вырос за год на 125%, цены упали на 4%. Средняя стоимость машиноместа — 480 тысяч рублей», — указано в исследовании. Как отметили аналитики, новые гаражи строятся реже из-за дорогой городской земли. Именно по этой причине оставшиеся объекты растут в цене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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