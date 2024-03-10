В Тюмени подорожали гаражи

11 марта 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

По данным аналитиков, средняя цена гаража в областной столице составляет 590 тысяч рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени за год гаражи подорожали на 34%, однако машиноместа подешевели на 4%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». По данным аналитиков, средняя цена гаража в областной столице составляет 590 тысяч рублей. «Спрос на покупку гаражей в Тюмени не изменился, цены выросли на 34%. Спрос на покупку машиномест вырос за год на 125%, цены упали на 4%. Средняя стоимость машиноместа — 480 тысяч рублей», — указано в исследовании. Как отметили аналитики, новые гаражи строятся реже из-за дорогой городской земли. Именно по этой причине оставшиеся объекты растут в цене.

В Тюмени за год гаражи подорожали на 34%, однако машиноместа подешевели на 4%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». По данным аналитиков, средняя цена гаража в областной столице составляет 590 тысяч рублей. «Спрос на покупку гаражей в Тюмени не изменился, цены выросли на 34%. Спрос на покупку машиномест вырос за год на 125%, цены упали на 4%. Средняя стоимость машиноместа — 480 тысяч рублей», — указано в исследовании. Как отметили аналитики, новые гаражи строятся реже из-за дорогой городской земли. Именно по этой причине оставшиеся объекты растут в цене.