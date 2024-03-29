29 марта 2024

Власти сообщили, как подъем воды в реках Казахстана повлияет на паводок в Курганской области. Видео

Замгубернатора Носков: в Каратомарском водохранилище все в штатном режиме
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Паводок в городе. Курган, паводок, тобол, река
Подъем воды в казахстанских реках пока что не скажется на паводке в Курганской области Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Каратомарском водохранилище в Казахстане, которое может повлиять на паводок в Курганской области, все находится в штатном режиме. Уровни воды, которые давались по реке Исеть, снизились, а Тургай, которая входит в бассейн реки Иртыш, может оказать влияние лишь на Акмолинскую область Казахстана и Омскую область, рассказал замгубернатора Курганской области Станислав Носков.

«В Каратомарском водохранилище, которое может повлиять на паводковую обстановку на территории Курганской области, пока все в штатном режиме. Первоначальный прогноз от полученного нами 26 марта отличается. Если по реке Исеть давали уровни намного больше, то на данный момент они снизились», — рассказал Носков в видео, опубликованном в telegram-канале курганского правительства. Заместитель губернатора отметил, что уровни воды сохраняются по реке Тобол.

Носков подчеркнул, что правительство региона ведет активное взаимодействие с Казгидрометом и департаментом гражданской защиты Костанайской области. Населенный пункт Аркалык на реке Тургай, которая входит в бассейн реки Иртыш, может оказать влияние не на Курганскую, а на Омскую область и Акмолинскую область Казахстана.

На гидрометеорологическом сайте сообщалось, что за последние сутки уровень воды в Тоболе возле Кургана увеличился на восемь сантиметров. 28 марта наибольший прирост по уровню воды был замечен в реке Исеть в Далматово, где показатель вырос на 18 сантиметров.

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В Каратомарском водохранилище в Казахстане, которое может повлиять на паводок в Курганской области, все находится в штатном режиме. Уровни воды, которые давались по реке Исеть, снизились, а Тургай, которая входит в бассейн реки Иртыш, может оказать влияние лишь на Акмолинскую область Казахстана и Омскую область, рассказал замгубернатора Курганской области Станислав Носков. «В Каратомарском водохранилище, которое может повлиять на паводковую обстановку на территории Курганской области, пока все в штатном режиме. Первоначальный прогноз от полученного нами 26 марта отличается. Если по реке Исеть давали уровни намного больше, то на данный момент они снизились», — рассказал Носков в видео, опубликованном в telegram-канале курганского правительства. Заместитель губернатора отметил, что уровни воды сохраняются по реке Тобол. Носков подчеркнул, что правительство региона ведет активное взаимодействие с Казгидрометом и департаментом гражданской защиты Костанайской области. Населенный пункт Аркалык на реке Тургай, которая входит в бассейн реки Иртыш, может оказать влияние не на Курганскую, а на Омскую область и Акмолинскую область Казахстана. На гидрометеорологическом сайте сообщалось, что за последние сутки уровень воды в Тоболе возле Кургана увеличился на восемь сантиметров. 28 марта наибольший прирост по уровню воды был замечен в реке Исеть в Далматово, где показатель вырос на 18 сантиметров.
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