Общество Губернатор Тюменской области поздравил известного биатлониста. Фото 31 марта 2024 в 17:16 Размер текста - 17 + Моор поблагодарил Гараничева за эмоции и поздравил с победой Фото: Денис Моргунов © URA.RU Заслуженный мастер спорта России по биатлону Евгений Гараничев, являющийся бронзовым призером XXII зимних Олимпийских Игр 2014 года выиграл эстафету на Чемпионате России по биатлону в составе сборной Тюменской области. Губернатор региона Александр Моор лично поздравил спортсмена. «Спасибо большое за эмоции, которые ты подарил нам сегодня. Спасибо за все, что ты сделал для тюменского, российского и мирового спорта», — написал Моор в своем telegram-канале. Эта гонка стала последней для Гараничева. Сегодня он официально завершает свою карьеру. Гараничев заявил о своем уходе из спорта. Он принял участие в Чемпионате России по биатлону, после чего завершит карьеру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Заслуженный мастер спорта России по биатлону Евгений Гараничев, являющийся бронзовым призером XXII зимних Олимпийских Игр 2014 года выиграл эстафету на Чемпионате России по биатлону в составе сборной Тюменской области. Губернатор региона Александр Моор лично поздравил спортсмена. «Спасибо большое за эмоции, которые ты подарил нам сегодня. Спасибо за все, что ты сделал для тюменского, российского и мирового спорта», — написал Моор в своем telegram-канале. Эта гонка стала последней для Гараничева. Сегодня он официально завершает свою карьеру. Гараничев заявил о своем уходе из спорта. Он принял участие в Чемпионате России по биатлону, после чего завершит карьеру. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям