30 марта 2024
29 марта 2024

Губернатор Тюменской области поздравил известного биатлониста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень , моор александр
Моор поблагодарил Гараничева за эмоции и поздравил с победой Фото:

Заслуженный мастер спорта России по биатлону Евгений Гараничев, являющийся бронзовым призером XXII зимних Олимпийских Игр 2014 года выиграл эстафету на Чемпионате России по биатлону в составе сборной Тюменской области. Губернатор региона Александр Моор лично поздравил спортсмена.

«Спасибо большое за эмоции, которые ты подарил нам сегодня. Спасибо за все, что ты сделал для тюменского, российского и мирового спорта», — написал Моор в своем telegram-канале.

Эта гонка стала последней для Гараничева. Сегодня он официально завершает свою карьеру.

Гараничев заявил о своем уходе из спорта. Он принял участие в Чемпионате России по биатлону, после чего завершит карьеру.

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Заслуженный мастер спорта России по биатлону Евгений Гараничев, являющийся бронзовым призером XXII зимних Олимпийских Игр 2014 года выиграл эстафету на Чемпионате России по биатлону в составе сборной Тюменской области. Губернатор региона Александр Моор лично поздравил спортсмена. «Спасибо большое за эмоции, которые ты подарил нам сегодня. Спасибо за все, что ты сделал для тюменского, российского и мирового спорта», — написал Моор в своем telegram-канале. Эта гонка стала последней для Гараничева. Сегодня он официально завершает свою карьеру. Гараничев заявил о своем уходе из спорта. Он принял участие в Чемпионате России по биатлону, после чего завершит карьеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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