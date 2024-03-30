Заслуженный мастер спорта России по биатлону Евгений Гараничев, являющийся бронзовым призером XXII зимних Олимпийских Игр 2014 года выиграл эстафету на Чемпионате России по биатлону в составе сборной Тюменской области. Губернатор региона Александр Моор лично поздравил спортсмена.
«Спасибо большое за эмоции, которые ты подарил нам сегодня. Спасибо за все, что ты сделал для тюменского, российского и мирового спорта», — написал Моор в своем telegram-канале.
Эта гонка стала последней для Гараничева. Сегодня он официально завершает свою карьеру.
Гараничев заявил о своем уходе из спорта. Он принял участие в Чемпионате России по биатлону, после чего завершит карьеру.
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Заслуженный мастер спорта России по биатлону Евгений Гараничев, являющийся бронзовым призером XXII зимних Олимпийских Игр 2014 года выиграл эстафету на Чемпионате России по биатлону в составе сборной Тюменской области. Губернатор региона Александр Моор лично поздравил спортсмена. «Спасибо большое за эмоции, которые ты подарил нам сегодня. Спасибо за все, что ты сделал для тюменского, российского и мирового спорта», — написал Моор в своем telegram-канале. Эта гонка стала последней для Гараничева. Сегодня он официально завершает свою карьеру. Гараничев заявил о своем уходе из спорта. Он принял участие в Чемпионате России по биатлону, после чего завершит карьеру.