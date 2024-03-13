В РФ хотят разрешить охоту на животных, разоряющих хозяйства

В России могут официально разрешить регулировать численность диких животных, если они несут угрозу сельскому, рыбному и охотничьему хозяйствам. Такой законопроект был внесен в Госдуму краснодарским заксобранием в федеральный закон «Об охоте».
«В регионах жалуются на рост численности большого количества диких животных, которые наносят вред сельскому и рыбному хозяйствам. С подобными проблемами столкнулись в Астраханской, Иркутской, Челябинской и Курганской областях. Также в рядах субъектах жалуются на рост численности гибридов волка и собаки», — пишут «Известия».
Жалобы от регионов поступают на большое количество баклана, рыси, кабана и волка. Депутат Госдумы Николай Валуев предложил дополнить этот список бродячими собаками. В последнее время набирает популяцию новый хищник — смесь волка и одичавшей собаки, заявил изданию председатель Ассоциации русских охотников Игорь Никольский. Такой зверь не боится человека, а в дневное время заходит в поселки, где уничтожает домашних животных, отмечает охотник.
В настоящее время в Нижегородской области насчитывается 1,3 тыс. медведей. С 1 января 2024 года охота на этих животных запрещена, пишет RT.
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