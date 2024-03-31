Курганцев предупредили о возможном появлении фонтанов по ночам. Фото

01 апреля 2024 в 09:51 Размер текста - 17 +

Работы пройдут в течение месяца (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курганские теплоэнергетики объявили о начале гидравлических испытаний, а также о ремонте магистральной тепловой сети вдоль улицы Мостостроителей на участке между автомойкой и рекой Черная. Из-за изношенности труб в ночное время порывы воды могут проходить в виде фонтанов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ПАО «Курганская генерирующая компания», которая проводит данные работы. «Курганская генерирующая компания (КГК) приступила к гидравлическим испытаниям и ремонту магистральной тепловой сети, которая проходит вдоль улицы Мостостроителей, на отрезке между автомойкой и речкой Черная. Работы будут идти в течение месяца, при этом из-за изношенности труб возможны порывы с выходом воды в виде фонтана», — сообщила пресс-служба «КГК». Также в «КГК» пояснили, что на время проведения работ, горожане будут получать тепло и горячую воду по резервному трубопроводу от ТЭЦ-2. Кроме того, теплоэнергетики отметили, что в прошлом году на участке по улице Мостостроителей было заменено 170 метров труб и устранено шесть дефектов. По словам генерального директора ПАО «КГК» Александра Прибылева, трубопровод по данной улице эксплуатируется слишком долго. «Трубопровод вдоль улицы Мостостроителей эксплуатируется со сверхнормативным сроком, поэтому во время его испытаний могут произойти порывы, сопровождающиеся выходом фонтана воды. Чтобы исключить нежелательные последствия, испытания высоким давлением мы проводим в ночное время. Тем не менее, просим курганцев соблюдать осторожность и по возможности планировать маршрут для поездки по другой улице», — пояснил генеральный директор Прибылев. Испытания на сети пройдут в ночное время Фото: пресс-служба ПАО «Курганская генерирующая компания» Во время испытаний выявляются дефекты Фото: пресс-служба ПАО «Курганская генерирующая компания» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские теплоэнергетики объявили о начале гидравлических испытаний, а также о ремонте магистральной тепловой сети вдоль улицы Мостостроителей на участке между автомойкой и рекой Черная. Из-за изношенности труб в ночное время порывы воды могут проходить в виде фонтанов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ПАО «Курганская генерирующая компания», которая проводит данные работы. «Курганская генерирующая компания (КГК) приступила к гидравлическим испытаниям и ремонту магистральной тепловой сети, которая проходит вдоль улицы Мостостроителей, на отрезке между автомойкой и речкой Черная. Работы будут идти в течение месяца, при этом из-за изношенности труб возможны порывы с выходом воды в виде фонтана», — сообщила пресс-служба «КГК». Также в «КГК» пояснили, что на время проведения работ, горожане будут получать тепло и горячую воду по резервному трубопроводу от ТЭЦ-2. Кроме того, теплоэнергетики отметили, что в прошлом году на участке по улице Мостостроителей было заменено 170 метров труб и устранено шесть дефектов. По словам генерального директора ПАО «КГК» Александра Прибылева, трубопровод по данной улице эксплуатируется слишком долго. «Трубопровод вдоль улицы Мостостроителей эксплуатируется со сверхнормативным сроком, поэтому во время его испытаний могут произойти порывы, сопровождающиеся выходом фонтана воды. Чтобы исключить нежелательные последствия, испытания высоким давлением мы проводим в ночное время. Тем не менее, просим курганцев соблюдать осторожность и по возможности планировать маршрут для поездки по другой улице», — пояснил генеральный директор Прибылев.