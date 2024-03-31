В Тюменской области введут карантин из-за опасной инфекции

В Заводоуковске Тюменской области с 1 апреля введут карантин по бешенству. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии.
«В связи с выявлением вируса бешенства в доставленном образце патологического материала, отобранного от собаки, <…> подготовлен и направлен на рассмотрение губернатору Тюменской области проект постановления об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на части территории города Заводоуковска», — сообщается в заявлении управления. План по ликвидации очага и недопущению распространения вируса уже разработан.
Ранее URA.RU писало, что карантин ввели в селах Юргинском и Шестаково. В поселениях запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных.
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В Заводоуковске Тюменской области с 1 апреля введут карантин по бешенству. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии. «В связи с выявлением вируса бешенства в доставленном образце патологического материала, отобранного от собаки, <…> подготовлен и направлен на рассмотрение губернатору Тюменской области проект постановления об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на части территории города Заводоуковска», — сообщается в заявлении управления. План по ликвидации очага и недопущению распространения вируса уже разработан. Ранее URA.RU писало, что карантин ввели в селах Юргинском и Шестаково. В поселениях запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных.