Шумков анонсировал появление в Кургане парка вместо болота. Фото

01 апреля 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Проектирование проекта по строительству ландшафтного парка начнется уже сейчас, сообщил Вадим Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В спальном районе Кургана власти планируют построить ландшафтный парк на заболоченной местности. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «С коллегами на днях обсудили проект создания еще одного большого ландшафтного парка в Заозерном. Речь идет о вечно заболоченной территории справа и слева от моста по проспекту Голикова. Сейчас она выглядит неприглядно и никак не используется. Но в течение нескольких ближайших лет сам Заозерный вырастет очень значительно за счет новых микрорайонов», — написал губернатор в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». Также губернатор написал, что из расчета жилой застройки в Заозерном микрорайоне рост населения за 9-12 лет произойдет на 27-20 тысяч человек. В данном районе проектируется и строится различная инфраструктура. Решение по строительству парка Шумков объяснил тем, что нужно думать уже сейчас о том, как будут жить люди в микрорайонах через несколько лет. Он отметил, что подобные решения недешевы и выходят за рамки типовых схем окупаемости, ликвидности, а также капитализации. «Это решения для людей, а они должны быть чаще всего не столько про деньги. Сугубо монетарный подход портит, все сводя к „потребностям живота“. Эти решения про будущее и тех людей, которые уже живут сейчас и будут жить потом», — написал губернатор. Проектирование парка, по словам главы региона, начнется сейчас, а реализация должна пройти в течение ближайших двух-трех лет. Городской администрации, как пишет глава, будет поручено провести опросы среди граждан, чтобы они приняли участие в проработке концепции и деталей проекта. Кроме того, он сообщил, что в начале лета будут завершены два других масштабных проекта благоустройства в городе Кургане — парк в 4 микрорайоне и экопарк в Рябково. Ранее URA.RU писало, что в Кургане появится новый сквер. Он будет расположен в районе перекрестка улиц Карла Маркса и Кирова. В начале лета будут завершены работы в парке в 4 микрорайоне telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)» Новый ландшафтный парк появится на заболоченной местности telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)» Парк построят с оглядкой на перспективы развития района Заозерный telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)» Вадим Шумков считает, что население увеличится на 27-30 тысяч человек за 9-12 лет telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В спальном районе Кургана власти планируют построить ландшафтный парк на заболоченной местности. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «С коллегами на днях обсудили проект создания еще одного большого ландшафтного парка в Заозерном. Речь идет о вечно заболоченной территории справа и слева от моста по проспекту Голикова. Сейчас она выглядит неприглядно и никак не используется. Но в течение нескольких ближайших лет сам Заозерный вырастет очень значительно за счет новых микрорайонов», — написал губернатор в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». Также губернатор написал, что из расчета жилой застройки в Заозерном микрорайоне рост населения за 9-12 лет произойдет на 27-20 тысяч человек. В данном районе проектируется и строится различная инфраструктура. Решение по строительству парка Шумков объяснил тем, что нужно думать уже сейчас о том, как будут жить люди в микрорайонах через несколько лет. Он отметил, что подобные решения недешевы и выходят за рамки типовых схем окупаемости, ликвидности, а также капитализации. «Это решения для людей, а они должны быть чаще всего не столько про деньги. Сугубо монетарный подход портит, все сводя к „потребностям живота“. Эти решения про будущее и тех людей, которые уже живут сейчас и будут жить потом», — написал губернатор. Проектирование парка, по словам главы региона, начнется сейчас, а реализация должна пройти в течение ближайших двух-трех лет. Городской администрации, как пишет глава, будет поручено провести опросы среди граждан, чтобы они приняли участие в проработке концепции и деталей проекта. Кроме того, он сообщил, что в начале лета будут завершены два других масштабных проекта благоустройства в городе Кургане — парк в 4 микрорайоне и экопарк в Рябково. Ранее URA.RU писало, что в Кургане появится новый сквер. Он будет расположен в районе перекрестка улиц Карла Маркса и Кирова.