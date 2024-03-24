В центре Кургана появится новый сквер-парк

В Кургане рядом с перекрестком улиц Карла Маркса и Кирова появится сквер-парк на месте снесенных аварийных домов. Благоустройство будет проведено по программе формирования комфортной городской среды. Об этом говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок.
«Работы по благоустройству общественной территории около перекрестка улиц К. Маркса и Кирова в Кургане по программе „Формирование комфортной городской среды“. Начальная цена контракта 11 млн 342 тысячи рублей», — указано в документации тендера.
Согласно техзаданию, в сквере подрядчик уложит бордюры и плитку на дорожках, а также посеет газонную траву. Проектом предусмотрена высадка многолетних растений и кустарников. Часть дорожек планируется асфальтировать, уточняется в документации.
Ранее власти Кургана пошли навстречу просьбам горожан и решили благоустроить сквер на улице Коли Мяготина. По проекту в районе домов №91 и 95 планируется отремонтировать дорожки и тропинки, также подрядчик установит малые архитектурные формы в строительный период 2024 года.
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