В центре Кургана появится новый сквер-парк

25 марта 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

В Кургане благоустроят сквер в центре города Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кургане рядом с перекрестком улиц Карла Маркса и Кирова появится сквер-парк на месте снесенных аварийных домов. Благоустройство будет проведено по программе формирования комфортной городской среды. Об этом говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок. «Работы по благоустройству общественной территории около перекрестка улиц К. Маркса и Кирова в Кургане по программе „Формирование комфортной городской среды“. Начальная цена контракта 11 млн 342 тысячи рублей», — указано в документации тендера. Согласно техзаданию, в сквере подрядчик уложит бордюры и плитку на дорожках, а также посеет газонную траву. Проектом предусмотрена высадка многолетних растений и кустарников. Часть дорожек планируется асфальтировать, уточняется в документации. Ранее власти Кургана пошли навстречу просьбам горожан и решили благоустроить сквер на улице Коли Мяготина. По проекту в районе домов №91 и 95 планируется отремонтировать дорожки и тропинки, также подрядчик установит малые архитектурные формы в строительный период 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане рядом с перекрестком улиц Карла Маркса и Кирова появится сквер-парк на месте снесенных аварийных домов. Благоустройство будет проведено по программе формирования комфортной городской среды. Об этом говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок. «Работы по благоустройству общественной территории около перекрестка улиц К. Маркса и Кирова в Кургане по программе „Формирование комфортной городской среды“. Начальная цена контракта 11 млн 342 тысячи рублей», — указано в документации тендера. Согласно техзаданию, в сквере подрядчик уложит бордюры и плитку на дорожках, а также посеет газонную траву. Проектом предусмотрена высадка многолетних растений и кустарников. Часть дорожек планируется асфальтировать, уточняется в документации. Ранее власти Кургана пошли навстречу просьбам горожан и решили благоустроить сквер на улице Коли Мяготина. По проекту в районе домов №91 и 95 планируется отремонтировать дорожки и тропинки, также подрядчик установит малые архитектурные формы в строительный период 2024 года.