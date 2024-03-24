24 марта 2024
23 марта 2024

В центре Кургана появится новый сквер-парк

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство сквера Крапивина. Тюмень, сквер крапивина
В Кургане благоустроят сквер в центре города Фото:

В Кургане рядом с перекрестком улиц Карла Маркса и Кирова появится сквер-парк на месте снесенных аварийных домов. Благоустройство будет проведено по программе формирования комфортной городской среды. Об этом говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок.

«Работы по благоустройству общественной территории около перекрестка улиц К. Маркса и Кирова в Кургане по программе „Формирование комфортной городской среды“. Начальная цена контракта 11 млн 342 тысячи рублей», — указано в документации тендера.

Согласно техзаданию, в сквере подрядчик уложит бордюры и плитку на дорожках, а также посеет газонную траву. Проектом предусмотрена высадка многолетних растений и кустарников. Часть дорожек планируется асфальтировать, уточняется в документации.

Ранее власти Кургана пошли навстречу просьбам горожан и решили благоустроить сквер на улице Коли Мяготина. По проекту в районе домов №91 и 95 планируется отремонтировать дорожки и тропинки, также подрядчик установит малые архитектурные формы в строительный период 2024 года.

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В Кургане рядом с перекрестком улиц Карла Маркса и Кирова появится сквер-парк на месте снесенных аварийных домов. Благоустройство будет проведено по программе формирования комфортной городской среды. Об этом говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок. «Работы по благоустройству общественной территории около перекрестка улиц К. Маркса и Кирова в Кургане по программе „Формирование комфортной городской среды“. Начальная цена контракта 11 млн 342 тысячи рублей», — указано в документации тендера. Согласно техзаданию, в сквере подрядчик уложит бордюры и плитку на дорожках, а также посеет газонную траву. Проектом предусмотрена высадка многолетних растений и кустарников. Часть дорожек планируется асфальтировать, уточняется в документации. Ранее власти Кургана пошли навстречу просьбам горожан и решили благоустроить сквер на улице Коли Мяготина. По проекту в районе домов №91 и 95 планируется отремонтировать дорожки и тропинки, также подрядчик установит малые архитектурные формы в строительный период 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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