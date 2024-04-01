В курганской школе после капремонта протекла крыша. Фото

02 апреля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

В Стеклозаводской школе Белозерского округа протекла кровля (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В средней школе поселка Стеклозавод Белозерского округа протекла крыша. При этом капитальный ремонт здания был завершен в 2023 году, сообщают местные жители в telegram-канале «ИС Белозерское». Власти уточнили, что ремонт кровли был проведен несколько лет назад, с подрядчиком уже связались. «Стеклозаводская средняя школа. Три года ремонтировали, дети учились в разных местах. Школу сдали, приезжала комиссия, принимала. Пришла весна, и как всегда, все уплыло вместе со снегом. Родители и дети в шоке! Как учиться дальше? Куда обращаться?», — написал житель села в telegram-канале «ИС Белозерское». На фотографии, размещенной на канале, запечатлено коммунальное ЧП. В школе протек потолок, на полу стоят ведра, по полу разлилась вода. По данным из открытых источников, капремонт в Стеклозаводской школе прошел в 2022—2023 годах. Он выполнен в рамках госпрограммы «Развитие образования». Но в администрации Белозерского округа уточнили, что ремонт кровли школы не входил в перечень выполненных работ. Кровля школы была отремонтирована ранее. «Вероятно, зимой на мягкой кровле образовались трещины, в результате чего 1 апреля было обнаружено протекание в крыле начальной школы. На место оперативно выехали заместитель главы Белозерского округа Мария Бурнашова и врио начальника отдела образования Надежда Зуева, были предприняты меры для обеспечения безопасности, дети были переведены на дистанционное обучение на один день», — сообщили в администрации округа. Администрация округа связалась с подрядной организацией, выполнявшей несколько лет назад ремонт кровли. Представитель подрядчика должен будет определить причины протечек и принять решения по их устранению. Директор школы Кульбарам Зырянова сообщила корреспонденту URA.RU, что занятия в школе временно организованы в две смены в другом крыле здания. В школе ожидают экспертную комиссию и решений по ремонту кровли. В Стеклозаводской школе Белозерского округа, где был выполнен капремонт, протекла кровля telegram-канал «ИС Белозерское» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В средней школе поселка Стеклозавод Белозерского округа протекла крыша. При этом капитальный ремонт здания был завершен в 2023 году, сообщают местные жители в telegram-канале «ИС Белозерское». Власти уточнили, что ремонт кровли был проведен несколько лет назад, с подрядчиком уже связались. «Стеклозаводская средняя школа. Три года ремонтировали, дети учились в разных местах. Школу сдали, приезжала комиссия, принимала. Пришла весна, и как всегда, все уплыло вместе со снегом. Родители и дети в шоке! Как учиться дальше? Куда обращаться?», — написал житель села в telegram-канале «ИС Белозерское». На фотографии, размещенной на канале, запечатлено коммунальное ЧП. В школе протек потолок, на полу стоят ведра, по полу разлилась вода. По данным из открытых источников, капремонт в Стеклозаводской школе прошел в 2022—2023 годах. Он выполнен в рамках госпрограммы «Развитие образования». Но в администрации Белозерского округа уточнили, что ремонт кровли школы не входил в перечень выполненных работ. Кровля школы была отремонтирована ранее. «Вероятно, зимой на мягкой кровле образовались трещины, в результате чего 1 апреля было обнаружено протекание в крыле начальной школы. На место оперативно выехали заместитель главы Белозерского округа Мария Бурнашова и врио начальника отдела образования Надежда Зуева, были предприняты меры для обеспечения безопасности, дети были переведены на дистанционное обучение на один день», — сообщили в администрации округа. Администрация округа связалась с подрядной организацией, выполнявшей несколько лет назад ремонт кровли. Представитель подрядчика должен будет определить причины протечек и принять решения по их устранению. Директор школы Кульбарам Зырянова сообщила корреспонденту URA.RU, что занятия в школе временно организованы в две смены в другом крыле здания. В школе ожидают экспертную комиссию и решений по ремонту кровли.