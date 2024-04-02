Подростки терроризируют жителей столицы ЯНАО

В Салехарде подростки хулиганят в подъездах жилых домов

На Ямале подростки пробираются в чужие дома Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Салехарда (ЯНАО) возмущены набегами подростков, которые выключают свет в подъездах жилых домов и заходят в чужие квартиры. Об этом горожане сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Чьи-то дети ворвались ко мне домой, переулок Строителей,4, пока я готовила на кухне, и облили меня и квартиру жидкостью с непонятным составом. Они сделали это так быстро, что я не успела хоть как-то среагировать», — написала Юлия Ипполитова в сообществе «Подслушано в Салехарде».

Многие ямальцы сообщили о своих столкновениях с юными нарушителя спокойствия. «У нас похожий случай был на днях. Вызвали полицию сразу по факту. Похоже у малолеток новый пранк! Пишите заявление», — поделилась Елена Примак. «Мы тоже с таким сталкивались. Рубильник выключали дети. В подъезд еще заходят и плюют. В двери стучат и убегают», — рассказала Валентина Пырирко. «Тоже наблюдаю такое явление. Заходят почти в каждый подъезд, свет везде отключен», — написала Лариса Салиндер.

За нарушение общественного порядка предусмотрена административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Родители несут полную ответственность за действия своих детей, которые не достигли 16 лет. Взрослым придется выплатить штраф — от 500 до 1000 рублей.

Ранее URA.RU писало о детях, которые закидывали прохожих пакетами с водой в Салехарде (ЯНАО). На юных хулиганов пожаловались жители города, на которых скинули замерзшую воду с верхних этажей дома.