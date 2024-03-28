NYT: спецслужбы США не передали РФ информацию о теракте в «Крокусе»

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
Персонал «Крокуса» был проинструктирован о том, что делать в случае нападения, заявляет NYT Фото:
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Американские спецслужбы не передали России всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в «Крокусе», потому как боялись раскрыть свои источники, сообщает New York Times. И, тем не менее, по информации источника, американцам удалось получить довольно конкретную информацию.

«США предупреждали Россию о готовящемся теракте под Москвой, но не сообщили никакой конкретики — из-за опасений за свои методы разведки», — пишет The New York Times со ссылкой на источники. Также сообщается, что персонал «Крокуса» также был якобы предупрежден о возможности теракта.

Источник сообщает также, что в докладах разведки говорилось о возросшей вероятности нападения в РФ этнических уроженцев стран Ближнего зарубежья, связанных с ИГИЛ-К (признано в РФ террористической организацией, запрещена в РФ). Американцы якобы сообщали, что теракт готовит именно ответвление Исламского государства (признано в РФ террористической организацией, запрещена в РФ), известное как ИГИЛ-К. За ним американская разведка следила несколько месяцев. США удалось получить «довольно конкретную информацию» о подготовке теракта в столице России.

Газета утверждает, что ЦРУ направила РФ частное предупреждение 7 марта — на следующий день после того, как, ФСБ объявила, что ликвидировала двух человек к юго-западу от Москвы. Силовики объявили, что сорвали заговор ИГИЛ-К с целью атаковать синагогу в столице. «Официальные лица США посчитали это возможным признаком, что российские власти приступили к действиям», — указывает газета.

Ранее российская ФСБ также заявляла, что предупреждения США не носили конкретного характера. А президент России Владимир Путин называл сообщения Вашингтона провокацией.

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Американские спецслужбы не передали России всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в «Крокусе», потому как боялись раскрыть свои источники, сообщает New York Times. И, тем не менее, по информации источника, американцам удалось получить довольно конкретную информацию. «США предупреждали Россию о готовящемся теракте под Москвой, но не сообщили никакой конкретики — из-за опасений за свои методы разведки», — пишет The New York Times со ссылкой на источники. Также сообщается, что персонал «Крокуса» также был якобы предупрежден о возможности теракта. Источник сообщает также, что в докладах разведки говорилось о возросшей вероятности нападения в РФ этнических уроженцев стран Ближнего зарубежья, связанных с ИГИЛ-К (признано в РФ террористической организацией, запрещена в РФ). Американцы якобы сообщали, что теракт готовит именно ответвление Исламского государства (признано в РФ террористической организацией, запрещена в РФ), известное как ИГИЛ-К. За ним американская разведка следила несколько месяцев. США удалось получить «довольно конкретную информацию» о подготовке теракта в столице России. Газета утверждает, что ЦРУ направила РФ частное предупреждение 7 марта — на следующий день после того, как, ФСБ объявила, что ликвидировала двух человек к юго-западу от Москвы. Силовики объявили, что сорвали заговор ИГИЛ-К с целью атаковать синагогу в столице. «Официальные лица США посчитали это возможным признаком, что российские власти приступили к действиям», — указывает газета. Ранее российская ФСБ также заявляла, что предупреждения США не носили конкретного характера. А президент России Владимир Путин называл сообщения Вашингтона провокацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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