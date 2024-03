NYT: спецслужбы США не передали РФ информацию о теракте в «Крокусе»

28 марта 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Персонал «Крокуса» был проинструктирован о том, что делать в случае нападения, заявляет NYT Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Американские спецслужбы не передали России всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в «Крокусе», потому как боялись раскрыть свои источники, сообщает New York Times. И, тем не менее, по информации источника, американцам удалось получить довольно конкретную информацию. «США предупреждали Россию о готовящемся теракте под Москвой, но не сообщили никакой конкретики — из-за опасений за свои методы разведки», — пишет The New York Times со ссылкой на источники. Также сообщается, что персонал «Крокуса» также был якобы предупрежден о возможности теракта. Источник сообщает также, что в докладах разведки говорилось о возросшей вероятности нападения в РФ этнических уроженцев стран Ближнего зарубежья, связанных с ИГИЛ-К (признано в РФ террористической организацией, запрещена в РФ). Американцы якобы сообщали, что теракт готовит именно ответвление Исламского государства (признано в РФ террористической организацией, запрещена в РФ), известное как ИГИЛ-К. За ним американская разведка следила несколько месяцев. США удалось получить «довольно конкретную информацию» о подготовке теракта в столице России. Газета утверждает, что ЦРУ направила РФ частное предупреждение 7 марта — на следующий день после того, как, ФСБ объявила, что ликвидировала двух человек к юго-западу от Москвы. Силовики объявили, что сорвали заговор ИГИЛ-К с целью атаковать синагогу в столице. «Официальные лица США посчитали это возможным признаком, что российские власти приступили к действиям», — указывает газета. Ранее российская ФСБ также заявляла, что предупреждения США не носили конкретного характера. А президент России Владимир Путин называл сообщения Вашингтона провокацией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские спецслужбы не передали России всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в «Крокусе», потому как боялись раскрыть свои источники, сообщает New York Times. И, тем не менее, по информации источника, американцам удалось получить довольно конкретную информацию. «США предупреждали Россию о готовящемся теракте под Москвой, но не сообщили никакой конкретики — из-за опасений за свои методы разведки», — пишет The New York Times со ссылкой на источники. Также сообщается, что персонал «Крокуса» также был якобы предупрежден о возможности теракта. Источник сообщает также, что в докладах разведки говорилось о возросшей вероятности нападения в РФ этнических уроженцев стран Ближнего зарубежья, связанных с ИГИЛ-К (признано в РФ террористической организацией, запрещена в РФ). Американцы якобы сообщали, что теракт готовит именно ответвление Исламского государства (признано в РФ террористической организацией, запрещена в РФ), известное как ИГИЛ-К. За ним американская разведка следила несколько месяцев. США удалось получить «довольно конкретную информацию» о подготовке теракта в столице России. Газета утверждает, что ЦРУ направила РФ частное предупреждение 7 марта — на следующий день после того, как, ФСБ объявила, что ликвидировала двух человек к юго-западу от Москвы. Силовики объявили, что сорвали заговор ИГИЛ-К с целью атаковать синагогу в столице. «Официальные лица США посчитали это возможным признаком, что российские власти приступили к действиям», — указывает газета. Ранее российская ФСБ также заявляла, что предупреждения США не носили конкретного характера. А президент России Владимир Путин называл сообщения Вашингтона провокацией.