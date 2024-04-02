Тюмень стала лидером Урала по производству молока и мяса. Фото

В Тюменской области производят больше всего молока, мяса и яиц на Урале

03 апреля 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

В 2023 году аграрии произвели 130,5 кг мяса на душу населения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменская область стала уральским лидером по производству основных продуктов сельского хозяйства. Об этом на заседании Тюменской облдумы по аграрным вопросам рассказал директор профильного департамента Владимир Чейметов, передает из зала заседаний корреспондент URA.RU. «Чейметов сообщил, что Тюмень стала лидером по производству яиц, мяса и молока на Урале по итогам 2023 года. В подтверждение Чейметов предоставил графики со сводными данными по Уральскому федеральному округу», — сообщил корреспондент URA.RU. По данным департамента агропромышленного комплекса, в 2023 году местные фабрики произвели 789,4 яйца, 330 килограммов молока и 130,5 килограммов мяса на душу населения. По этим показателям фермерам удалось обогнать Курганскую, Челябинскую и Свердловскую области. Фото — URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменская область стала уральским лидером по производству основных продуктов сельского хозяйства. Об этом на заседании Тюменской облдумы по аграрным вопросам рассказал директор профильного департамента Владимир Чейметов, передает из зала заседаний корреспондент URA.RU. «Чейметов сообщил, что Тюмень стала лидером по производству яиц, мяса и молока на Урале по итогам 2023 года. В подтверждение Чейметов предоставил графики со сводными данными по Уральскому федеральному округу», — сообщил корреспондент URA.RU. По данным департамента агропромышленного комплекса, в 2023 году местные фабрики произвели 789,4 яйца, 330 килограммов молока и 130,5 килограммов мяса на душу населения. По этим показателям фермерам удалось обогнать Курганскую, Челябинскую и Свердловскую области.