Пассажирке самолета из Еревана в Тюмень понадобилась скорая помощь

Женщина потеряла сознание после посадки
Женщина, прилетевшая в Тюмень из Еревана, потеряла сознание на борту самолета, ей понадобилась скорая помощь. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«Рейс авиакомпании „ЮТэйр“, аэродром Рощино. Больной пассажир. После заруливания на стоянку экипаж сообщил, что женщина 50 лет потеряла сознание, запросил скорую помощь», — сказано в сообщении.
Самолет, в котором произошло ЧП, прилетел из Еревана. Как ранее писало URA.RU, различные происшествия на рейсах случаются часто. Так, пилот самолета, следующего из столицы области в Красноярск, прекратил взлет из-за запаха гари.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!