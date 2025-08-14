Пассажирке самолета из Еревана в Тюмень понадобилась скорая помощь

Женщина потеряла сознание на борту самолета из Еревана в Тюмень
Женщина, прилетевшая в Тюмень из Еревана, потеряла сознание на борту самолета, ей понадобилась скорая помощь. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«Рейс авиакомпании „ЮТэйр“, аэродром Рощино. Больной пассажир. После заруливания на стоянку экипаж сообщил, что женщина 50 лет потеряла сознание, запросил скорую помощь», — сказано в сообщении.

Самолет, в котором произошло ЧП, прилетел из Еревана. Как ранее писало URA.RU, различные происшествия на рейсах случаются часто. Так, пилот самолета, следующего из столицы области в Красноярск, прекратил взлет из-за запаха гари.

