Жительница ЯНАО пытается оспорить диагноз пятилетнего сына

Жительница Лабытнанги требует пересмотра диагноза своего ребенка

04 апреля 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

В Лабытнанги мать просит врачей диагностировать у сына аутизм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Лабытнанги (ЯНАО) пытается добиться пересмотра диагноза своего маленького сына, которому определили задержку психоречевого развития. Мама мальчика сообщила URA.RU, что у ребенка присутствуют признаки расстройства аутистического спектра. «Ребенку пять лет, в три года прошли психолого-медико-педагогическую комиссию и установили диагноз — задержка психоречевого развития (ЗПРР). Но два года работы с этим диагнозом не дают сдвигов. Я обратилась к нейропсихологам, где нам сразу сказали, что у ребенка не ЗПРР, а расстройство аутистического спектра (РАС). Запросила в садике психологическую и педагогическую характеристику на ребенка, на руки мне документы не дали. Пришли на прием к психологу, к ребенку врач зашла через конструктора, а аутисты обращают внимание на предметы, но не на человека. В итоге она дает заключение, что нет аутизма. Тест дали, который предназначен для малышей 2,5 лет», — рассказала собеседница агентства. Врачи и педагоги не обращают внимание на очевидные, по словам матери мальчика, признаки расстройства аутистического спектра. «В садике он не играет с детьми, с воспитателями не в контакте уже полгода. Дома у нас нет диалога, хотя малыш говорит простыми предложениями. Есть стереотипные движения, которые все игнорируют и списывают на неврологию. Ребенок не удерживает контакт больше трех секунд», — отметила она. Кроме того, горожанка обращалась за консультацией к специалистам из других регионов страны. «Я была записана на консультацию к неврологу в Омске. Специалист ставит под вопрос РАС на первое место, а ЗПР, как сопутствующее», — поделилась женщина. В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что обращением женщины занимаются представители Лабытнангской больницы. В ближайшее время будет проведен врачебный консилиум, где определят дальнейшую тактику ведения пациента. Была назначена врачебная комиссия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Лабытнанги (ЯНАО) пытается добиться пересмотра диагноза своего маленького сына, которому определили задержку психоречевого развития. Мама мальчика сообщила URA.RU, что у ребенка присутствуют признаки расстройства аутистического спектра. «Ребенку пять лет, в три года прошли психолого-медико-педагогическую комиссию и установили диагноз — задержка психоречевого развития (ЗПРР). Но два года работы с этим диагнозом не дают сдвигов. Я обратилась к нейропсихологам, где нам сразу сказали, что у ребенка не ЗПРР, а расстройство аутистического спектра (РАС). Запросила в садике психологическую и педагогическую характеристику на ребенка, на руки мне документы не дали. Пришли на прием к психологу, к ребенку врач зашла через конструктора, а аутисты обращают внимание на предметы, но не на человека. В итоге она дает заключение, что нет аутизма. Тест дали, который предназначен для малышей 2,5 лет», — рассказала собеседница агентства. Врачи и педагоги не обращают внимание на очевидные, по словам матери мальчика, признаки расстройства аутистического спектра. «В садике он не играет с детьми, с воспитателями не в контакте уже полгода. Дома у нас нет диалога, хотя малыш говорит простыми предложениями. Есть стереотипные движения, которые все игнорируют и списывают на неврологию. Ребенок не удерживает контакт больше трех секунд», — отметила она. Кроме того, горожанка обращалась за консультацией к специалистам из других регионов страны. «Я была записана на консультацию к неврологу в Омске. Специалист ставит под вопрос РАС на первое место, а ЗПР, как сопутствующее», — поделилась женщина. В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что обращением женщины занимаются представители Лабытнангской больницы. В ближайшее время будет проведен врачебный консилиум, где определят дальнейшую тактику ведения пациента. Была назначена врачебная комиссия.