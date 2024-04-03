В Тюменской области матери военного, погибшего на СВО, отказали в выплате

04 апреля 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

Сын женщины погиб в октябре 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительнице Голышманово (Тюменская область), чей сын погиб на спецоперации, отказались предоставить положенную выплату, так как у женщины были проблемы с подтверждением регистрации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Сын 47-летней жительницы Голышманово погиб на спецоперации. Мать обратилась за единовременной выплатой, но ей отказали. Как выяснилось, женщина проживает в Голышмановском районе с рождения, однако в силу жизненных обстоятельств с мая 2021 года по июнь 2023 года не имела регистрации по месту жительства», — рассказали в прокуратуре. Чтобы исправить ситуацию, ведомство вышло в суд с иском об установлении факта проживания. Требование было удовлетворено. После этого женщине перечислили деньги за погибшего сына. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительнице Голышманово (Тюменская область), чей сын погиб на спецоперации, отказались предоставить положенную выплату, так как у женщины были проблемы с подтверждением регистрации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Сын 47-летней жительницы Голышманово погиб на спецоперации. Мать обратилась за единовременной выплатой, но ей отказали. Как выяснилось, женщина проживает в Голышмановском районе с рождения, однако в силу жизненных обстоятельств с мая 2021 года по июнь 2023 года не имела регистрации по месту жительства», — рассказали в прокуратуре. Чтобы исправить ситуацию, ведомство вышло в суд с иском об установлении факта проживания. Требование было удовлетворено. После этого женщине перечислили деньги за погибшего сына.