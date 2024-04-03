03 апреля 2024

В Тюменской области матери военного, погибшего на СВО, отказали в выплате

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, смерть, гроб, похороны, солдат
Сын женщины погиб в октябре 2023 года Фото:

Жительнице Голышманово (Тюменская область), чей сын погиб на спецоперации, отказались предоставить положенную выплату, так как у женщины были проблемы с подтверждением регистрации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«Сын 47-летней жительницы Голышманово погиб на спецоперации. Мать обратилась за единовременной выплатой, но ей отказали. Как выяснилось, женщина проживает в Голышмановском районе с рождения, однако в силу жизненных обстоятельств с мая 2021 года по июнь 2023 года не имела регистрации по месту жительства», — рассказали в прокуратуре.

Чтобы исправить ситуацию, ведомство вышло в суд с иском об установлении факта проживания. Требование было удовлетворено. После этого женщине перечислили деньги за погибшего сына.

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Жительнице Голышманово (Тюменская область), чей сын погиб на спецоперации, отказались предоставить положенную выплату, так как у женщины были проблемы с подтверждением регистрации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Сын 47-летней жительницы Голышманово погиб на спецоперации. Мать обратилась за единовременной выплатой, но ей отказали. Как выяснилось, женщина проживает в Голышмановском районе с рождения, однако в силу жизненных обстоятельств с мая 2021 года по июнь 2023 года не имела регистрации по месту жительства», — рассказали в прокуратуре. Чтобы исправить ситуацию, ведомство вышло в суд с иском об установлении факта проживания. Требование было удовлетворено. После этого женщине перечислили деньги за погибшего сына.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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