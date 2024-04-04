Строительство крупных объектов в Кургане под угрозой срыва

В Кургане тормозится строительство дороги (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под очередной угрозой срыва сроков строительства оказались крупные объекты в Кургане. Руководители новых заказчиков, которым от УКС Кургана передали проблемные стройки, не хотят подписывать документы и принимать работы, чтобы их оплатили подрядчику. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями. Также они отмечают, что заказчики лишь тормозят работы, так как документы вправе подписывать только они.

«Руководители МКУ „Курганлес“, которому передали ремонт Арбинских сооружений и „Дирекции соцобъектов города Кургана“ говорят, что когда согласились выступить в роли заказчиков, то им обещали, что они ничего не будут подписывать. Но это невозможно. Они лишь тормозят работы, никто кроме них подписать документы не может», — сообщают источники. По их данным, проблемы с заказчиками возникли на фоне обвинений в злоупотреблении должностными полномочиями предыдущего директора УКС Кургана Игоря Минина и последующей смены руководства управления.

По данным, размещенным на портале госзакупок, директор «Дирекции соцобъектов города Кургана» Иван Слывка, отвечающий за спортшколы в городе, не подписывает акты о приемке работ (КС) по строительству дороги по ул. Фарафонова стоимость которой по контракту составляет почти 668 млн рублей. Также, глава МКУ «Курганлес» Мария Верходанова, как следует из документации, занимающаяся городскими лесами, не подписала ни одного документа по ремонту Арбинских сооружений в 2024 году (общая сумма контракта 1,7 млрд рублей).

В пресс-службе мэрии Кургана корреспонденту URA.RU ответили, что работы по ул. Фарафонова и на Арбинских очистных сооружениях ведутся согласно установленному графику. «Строительство дороги по ул. Фарафонова и реконструкция Арбинских очистных сооружений ведутся в штатном режиме. Задержек в подписании документов нет», — сообщили в мэрии. Также журналист попытался связаться с руководителем «Курганлеса» Верходановой. Она находилась на рабочем выезде. Глава «Дирекции соцобъектов Кургана» Слывка сказал, что не может прокомментировать данную информацию.

Бывшего директора УКС Кургана обвиняют в превышении полномочий с причинением ущерба при закупе материалов для строящейся школы на 1500 мест. Предыдущий руководитель УКС Павел Коваленко возглавлял УКС в качестве врио с декабря 2023 года по январь 2024 года. Его предшественники Игорь Минин и Андрей Чудаков находятся под следствием, а в конце февраля с поста замдиректора УКС уволился Николай Хохлов. УКС оставалось без руководства, пока его не возглавил Валерий Вахрушев.

Курганские чиновники не хотят подписывать акты о приемке работ Госзакупки», zakupki.gov.ru

Источники считают, что заказчики лишь тормозят работы, так как документы вправе подписывать только они Госзакупки», zakupki.gov.ru

Как сообщают источники, чиновники не хотят подписывать документы и принимать работы, чтобы их оплатили подрядчику Госзакупки», zakupki.gov.ru