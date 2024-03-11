Специалист из ХМАО возглавил управление капстроительства Кургана. Инсайд URA.RU подтвердился

11 марта 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

УКС Кургана возглавил Валерий Вахрушев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-руководитель нижневартовской управкомпании «Крепость» (ХМАО) Валерий Вахрушев возглавил Управление капительного строительства Кургана. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Вахрушев. «Прилетел сегодня в Курган. Я принял предложение возглавить УКС», — сообщил Вахрушев. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Информация будет дополнена после получения ответа. В феврале Вахрушев уже приезжал в Курган, чтобы обсудить предложение курганских властей. Он является опытным руководителем в сфере ЖКХ, в том числе он год возглавлял УКС по застройке Нижневартовского района. Предыдущий руководитель УКС Павел Коваленко возглавлял УКС в качестве врио с декабря 2023 года по январь 2024 года. Его предшественники Игорь Минин и Андрей Чудаков находятся под следствием. Помимо этого в конце февраля с поста замдиректора УКС уволился Николай Хохлов. При этом в городе затягиваются сроки сдачи крупных объектов, строительство которых курирует управление. Обновлено 12 марта в 17:05 по уральскому времени: «11.03.2024 г. Вахрушев Валерий Викторович принят на должность заместителя директора МКУ города Кургана „Управление капитального строительства“. С 12.03.2024 г. Вахрушеву В.В. временно поручено исполнение обязанностей директора МКУ города Кургана „Управление капитального строительства“», — объяснили URA.RU в пресс-службе мэрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-руководитель нижневартовской управкомпании «Крепость» (ХМАО) Валерий Вахрушев возглавил Управление капительного строительства Кургана. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Вахрушев. «Прилетел сегодня в Курган. Я принял предложение возглавить УКС», — сообщил Вахрушев. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Информация будет дополнена после получения ответа. В феврале Вахрушев уже приезжал в Курган, чтобы обсудить предложение курганских властей. Он является опытным руководителем в сфере ЖКХ, в том числе он год возглавлял УКС по застройке Нижневартовского района. Предыдущий руководитель УКС Павел Коваленко возглавлял УКС в качестве врио с декабря 2023 года по январь 2024 года. Его предшественники Игорь Минин и Андрей Чудаков находятся под следствием. Помимо этого в конце февраля с поста замдиректора УКС уволился Николай Хохлов. При этом в городе затягиваются сроки сдачи крупных объектов, строительство которых курирует управление. Обновлено 12 марта в 17:05 по уральскому времени: «11.03.2024 г. Вахрушев Валерий Викторович принят на должность заместителя директора МКУ города Кургана „Управление капитального строительства“. С 12.03.2024 г. Вахрушеву В.В. временно поручено исполнение обязанностей директора МКУ города Кургана „Управление капитального строительства“», — объяснили URA.RU в пресс-службе мэрии.